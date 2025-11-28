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Fueron capturados dos sujetos en Guacara y Tocuyito, uno por estar solicitado y el otro por hurto. Las informaciones las dio a conocer la Policía Municipal de Guacara como del municipio Libertador.

En un despliegue operativo llevado a cabo por funcionarios de la Policía Municipal se logró aprehender a Jonny José Pinto Barragán. Quien presenta orden de captura por el Juzgado Quinto del Estado Carabobo.

Se le hizo del conocimiento a la Fiscalía de guardia del Ministerio Publico del Estado Carabobo de dicha aprehensión. La Policía Municipal de esa zona se encuentra desplegada en distintos operativos.

Capturan a sujetos en Guacara y Tocuyito

Capturado sujeto en El Porvenir, Libertador, Tocuyito por presunto hurto de una bicicleta. Este quedó identificado como Renny Sardua Díaz. La aprehensión se ejecutó en la Avenida Principal de El Porvenir, luego de que la víctima formulara la denuncia por el hurto de su bicicleta rin 16.

La cual fue recuperada en poder del detenido. La comisión, a bordo de la unidad PDL-011, procedió a la detención informando de inmediato sus derechos procesales al ciudadano. El aprehendido fue puesto a la orden del Ministerio Público.

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