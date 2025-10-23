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Por presunto abuso sexual a su sobrina, fue capturado un hombre en Maracaibo. El sujeto identificado como Álvaro Parra, de 50 años de edad; fue detenido por agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

Parra fue denunciado por cometer presuntos actos lascivos en contra de una adolescente de 15 años de edad, desde diciembre del año pasado. La denuncia fue formulada por las autoridades académicas del plantel donde la jovencita cursa estudios.

Según la denuncia la menor indicó el abuso al que era sometida, en un taller que se dictó en la escuela sobre la prevención de Abuso Sexual a Menores. Al terminar la actividad la adolescente le indicó a la psicóloga que realizaba el taller, que el esposo de su tía, siempre tocaba sus partes íntimas.

Presunto abuso sexual a su sobrina

Además, de ofrecerle dinero para estar con él a lo que ella se negó, la mantenía bajo amenazas para que ella no dijera nada de lo que vivía a manos de su tío político. Está acción siempre la cometía el hombre en horas de la madrugada.

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Una vez el Cpbez recibió el alerta, se dirigió hasta la Circunvalación N 2, donde capturaron al sindicado, fue llevado al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste; donde quedó a disposición de la Fiscalía 33 del Ministerio Público; la menor fue llevada al Hospital Materno Infantil Cuatricentenario, recibió atención especializada.

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