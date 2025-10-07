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Fue capturado un hombre en Miami por decir que nació para asesinar venezolanos. El sujeto causó pánico en una tienda de alimentos, donde dijo frases xenófobas además de cargar un arma de fuego.

El hecho ocurrió en el centro de Miami el sábado 4 de octubre en horas de la mañana. Gonzalo González de 57 años y de origen cubano entró a comprar un vaper, luego sacó el arma de fuego dijo la policía de Miami.

Las cámaras de seguridad captaron el momento cuando González sacó el arma y provocó pánico entre los presentes. Los empleados buscaron resguardarse ante el probable ataque, pero este salió del local.

Capturan a un hombre en Miami por decir que nació para asesinar venezolanos

Este llevaba una mochila color negro, además de monedas de oro y plata envueltas en plástico como un arma de fuego. González dijo que Dios era su abogado, “Dios es mi abogado y yo soy el Rey David”, dijo.

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Amenazó a la comunidad venezolana a la cual acusó de atacar y matar cubanos como insultos contra los oficiales que lo detuvieron. El sujeto quedó detenido por distintos cargos.

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