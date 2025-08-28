PortadaSucesos

Capturan a un sujeto por propinar una golpiza a su hijo de nueve meses en Barinas

By Redacción Noticias24Carabobo
0
91
Presunta golpiza a su hijo de nueve meses en Barinas

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Por propìnar una golpiza a su hijo de nueve meses en Barinas, quedó detenido un sujeto en Socopó, municipio Sucre de la entidad llanera. El hecho está siendo investigado por las autoridades.

El hombre golpeó al bebé, y los familiares llevaron a la criatura a un centro de salud en Socopó pero fue trasladado de emergencia al Hospital Doctor Luis Razetti de Barinas. El niño presentaba fuertes signos de maltrato en su cuerpo y falleció.

Golpiza a su hijo de nueve meses en Barinas

Los galenos hicieron lo posible por salvarlo, pero este falleció. El hombre fue capturado en el sector Bum Bum de la entidad llanera por la policía de esa entidad.

NO DEJES DE LEER AHORA: Situación de rehenes en Coro, estado Falcón fue controlada

En la actualidad está detenido y en manos del Ministerio Público. El caso ha conmocionado a la entidad de Barinas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Adulto mayor falleció en el Metro de Caracas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCaraota Digital
Artículo anterior
Dos venezolanos señalados en Perú de asesinar a un transportista
Artículo siguiente
¡Fake News! Esto dijo Diosdado Cabello sobre la recluta en el país
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes