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Por propìnar una golpiza a su hijo de nueve meses en Barinas, quedó detenido un sujeto en Socopó, municipio Sucre de la entidad llanera. El hecho está siendo investigado por las autoridades.

El hombre golpeó al bebé, y los familiares llevaron a la criatura a un centro de salud en Socopó pero fue trasladado de emergencia al Hospital Doctor Luis Razetti de Barinas. El niño presentaba fuertes signos de maltrato en su cuerpo y falleció.

Golpiza a su hijo de nueve meses en Barinas

Los galenos hicieron lo posible por salvarlo, pero este falleció. El hombre fue capturado en el sector Bum Bum de la entidad llanera por la policía de esa entidad.

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En la actualidad está detenido y en manos del Ministerio Público. El caso ha conmocionado a la entidad de Barinas.

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