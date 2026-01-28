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Una baba de dos años en Los Guayos fue capturada para su reubicación, la información la dieron a conocer los Bomberos de ese municipio. Esta será reubicada en otra zona, dijeron los efectivos.

El cuerpo de bomberos de Los Guayos informaron que se realizó con éxito la captura de un ejemplar de Alligatoridae, mejor conocida con el nombre de baba. La misma de una edad aproximada de 24 meses.

El reptil se encontraba resguardado en una cava metálica dentro de las instalaciones de una empresa, en la carretera nacional. Los bomberos se presentaron en el sitio para la captura, resguardo y reubicación.

“Gracias a la rápida acción de nuestra comisión, el ejemplar fue puesto a salvo para ser retornado a su hábitat natural. Garantizando la seguridad de los trabajadores de la zona industrial”, dijeron los bomberos.

Capturan a una baba de dos años en Los Guayos, ¿qué hacer en estos casos?

Ante el avistamiento de una baba (Caimán cocodrilo/reproducción silvestre), mantenga la calma, no se acerque, no la alimente ni la moleste. Ya que son reptiles que buscan el sol para termorregular.

Mantenga a niños y mascotas alejados, supervise los cuerpos de agua y reporte el avistamiento a autoridades ambientales (Minec o Inparques).

Mantener la distancia y la calma: No se acerque ni grite, ya que solo atacan si se sienten amenazados o acorralados.

No tocar: Está terminantemente prohibido tocar a estos animales silvestres.

Supervisión: Vigile a los niños y mantenga a las mascotas amarradas o fuera del agua en zonas de avistamiento.

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