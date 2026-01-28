PortadaRegionesCarabobo

Capturan a una baba de dos años en Los Guayos

By Redacción Carabobo
0
89
Capturan a una baba de dos años en Los Guayos

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Una baba de dos años en Los Guayos fue capturada para su reubicación, la información la dieron a conocer los Bomberos de ese municipio. Esta será reubicada en otra zona, dijeron los efectivos.

El cuerpo de bomberos de Los Guayos informaron que se realizó con éxito la captura de un ejemplar de Alligatoridae, mejor conocida con el nombre de baba. La misma de una edad aproximada de 24 meses.

El reptil se encontraba resguardado en una cava metálica dentro de las instalaciones de una empresa, en la carretera nacional. Los bomberos se presentaron en el sitio para la captura, resguardo y reubicación.

“Gracias a la rápida acción de nuestra comisión, el ejemplar fue puesto a salvo para ser retornado a su hábitat natural. Garantizando la seguridad de los trabajadores de la zona industrial”, dijeron los bomberos.

Capturan a una baba de dos años en Los Guayos, ¿qué hacer en estos casos?

Ante el avistamiento de una baba (Caimán cocodrilo/reproducción silvestre), mantenga la calma, no se acerque, no la alimente ni la moleste. Ya que son reptiles que buscan el sol para termorregular.

Mantenga a niños y mascotas alejados, supervise los cuerpos de agua y reporte el avistamiento a autoridades ambientales (Minec o Inparques).

Mantener la distancia y la calma: No se acerque ni grite, ya que solo atacan si se sienten amenazados o acorralados.

No tocar: Está terminantemente prohibido tocar a estos animales silvestres.

Supervisión: Vigile a los niños y mantenga a las mascotas amarradas o fuera del agua en zonas de avistamiento.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturado sujeto que asesinó al hijo del Kid Rodríguez

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceBomberos de Los Guayos
Artículo anterior
Detenido por presunta agresión y acoso a una adolescente en Naguanagua
Artículo siguiente
Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación enero 2026
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes