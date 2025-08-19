Compartir

Capturan a una pareja por comercio ilícito de medicamentos y combustible en el estado Táchira. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC Douglas Rico a través de sus redes sociales. Quedando los detenidos a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Cristóbal, realizaron la detención de Jairo Francisco Villamizar Velasco (45) y Datermin Yudith Gomes Ramírez (42); por comercio ilícito de medicamentos y combustible.

La detención se generó en el sector El Cucharo, parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal, estado Táchira; luego de un minucioso trabajo de investigación que determinó que la pareja, se dedicaba al contrabando de medicamentos colombianos.

Y realizando su comercialización en el territorio venezolano sin la debida permisología; asimismo, la venta de combustible, generando ingresos en perjuicio de la población tachirense.

Tras ser detenidos, se le ubicaron múltiples medicamentos (humanos y veterinarios), ungüentos, cremas, ampollas, jeringas, cintas adhesivas. Además de 45 envases contentivos de combustible.

