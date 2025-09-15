El conocido estafador de Tinder, fue detenido en el aeropuerto de Batumi en Georgia. Shimon Hayat quien ganara fama mundial por reconocidas estafas quedó arrestado. El hombre que inspirara una serie en Netflix quedó a la orden de las autoridades.
El abogado de Hayat dijo que no sabe el motivo de la detención, ya que este estaba viajando sin problemas por el mundo. La policía destacó que existe una alerta roja de Interpol y por eso quedó detenido.
La serie que inspiró Hayat habla de un sujeto que estafaba mujeres, este decía ser socio de una empresa de diamantes. Pedía dinero a las damas, las cuales cedían altas sumas al sujeto, el dinero nunca lo llegó a pagar.
Capturan al estafador de Tinder
El hombre permanece detenido y hasta ahora sus abogados se mueven para que este quede en libertad. Hayat una vez afirmó que no tenía nada que ver con estafas y que no era ningún farsante.
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“No soy un fraude, no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme. Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas de Tinder”, explica.
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