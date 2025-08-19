lunes, agosto 18, 2025
Capturan al «Peluca» por robo de motos en Caracas

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, tras un minucioso trabajo de campo desarrollado en Pinto Salinas, parroquia El Recreo, municipio Libertador, Caracas, realizaron la captura de Juan Carlos Escobar Escobar de 33 años, apodado «Peluca», uno de los 10 delincuentes más buscados de la Dirección de Robo y Hurto de Vehículos.

Sobre alias Peluca pesaban múltiples averiguaciones relacionadas al robo de motocicletas en la zona de San Bernardino. La información la ofreció el director del CICPC, Douglas Rico, a través de su cuenta en la red social Instagram.

Explicó que el sujeto actuaba en la zona de San Bernardino, donde sometía a sus víctimas, principalmente motorizados, en horas de la noche o matutinas. Los despojaba de sus vehículos bajo amenazas de muerte, con la finalidad de comercializarlos a terceros, quienes se encargaban de desvalijarlos.

El sujeto fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

