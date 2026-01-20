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Funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron en Caracas a Diones Keison Ascanio Medina, de 28 años, alias “Niño Rata”, exintegrante de la banda “El Koki”.

La detención del peligroso delincuente se realizó en la avenida José Antonio Páez, municipio Libertador, del Distrito Capital, según detalló este lunes 19 de enero Douglas Rico, director del Cicpc, en su cuenta de Instagram.

“El procedimiento se llevó a cabo mientras la comisión realizaba labores de campo para combatir el robo y hurto de vehículos en la zona, logrando identificar y detener al delincuente”, indica.

Las pesquisas determinaron que alias “Niño Rata” fue integrante de la banda de alta peligrosidad que operaba en la Cota 905 y mantenía en zozobra a la capital.

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Diones Keison Ascanio Medina presentaba una orden de captura emanada por el Juzgado 27° de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautoría y asociación para delinquir.

Además, estaba siendo investigado en más de 10 expedientes por homicidio. Asimismo, se pudo conocer que Ascanio había intentado evadir la acción de los organismos de seguridad huyendo hacia la República de Colombia, añadió el funcionario.

El caso fue puesto de inmediato a la orden de la Fiscalía 15° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

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