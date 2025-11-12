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Dos sujetos presuntamente dedicados al tráfico de municiones fueron detenidos en el sector Coropo, municipio Francisco Linares Alcántara (Santa Rita), Aragua.

Detalles del procedimiento fueron ventilados en las redes sociales de la Policía Nacional Bolivariana, organismo que capturó a los sujetos y les incautó 173 municiones, entre ellas 20 destinadas a fusiles calibre 7,62X39 mm y un radiotransmisor, dice el reporte.

A los hombres igualmente les decomisaron dos pistolas 380 provistas de 14 balas, entre ellas ocho calibre 7,65 mm, que también calzan en fusiles.

En otro procedimiento, la policía del municipio Guanipa (Anzoátegui) detuvo a Yorman Jesús Vidal (40) quien transportaba en un bolso un artefacto explosivo oculto en una franela, según minuta policial.

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