Las autoridades detienen a dos venezolanos supuestamente implicados en el asesinato de un Policía en Chile; es el tercer agente en las últimas tres semanas.

El pasado jueves, el suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma murió en manos de dos presuntos delincuentes.

Por tal motivo, el Departamento OS9 de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros procedió a detener en la madrugada a Luis Lugo Machado y Ovimarlixion Garcés Briceño.

En tal sentido, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que un trabajo colaborativo permitió la ubicación de los sospechosos. Dijo que «no son fáciles producto que no hay constancia de la identidad clara, no hay huellas. Eso hace más difícil poder identificar a los responsables”.

Así mismo, precisó que “Habrá que determinar el nivel de responsabilidad; si son autores, cómplices o encubridores (…) son personas que, sin lugar a dudas, participaron en los hechos (…) Las instituciones no van a permitir impunidad en hechos tan graves y cobardes como el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma”.

Las autoridades de Chile asocian a Lugo Machado como el presunto autor material del asesinato de Palma. Mientras que, Garcés Briceño era quien ocupaba un lugar en el vehículo utilizado en el crimen.

Por los momentos, los Carabineros persiste en la búsqueda de otros dos sospechosos cuyas imágenes han sido difundidas en medios de comunicación a nivel nacional.

