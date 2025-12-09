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La líder de una banda que hurtaba en centros comerciales fue capturada en flagrancia en el centro comercial Sambil al este de la capital. María Marlenny Gómez de 49 años de edad quedó a la orden del Ministerio Público.

Gómez está señalada de hurtar en establecimientos comerciales de la capital. La Policía Municipal de Chacao se encargó de la detención de la mujer. Estaba siendo buscada por las autoridades.

Líder de banda que hurtaba en centros comerciales

La mujer estaba requerida por los pesquisas del Servicio de Investigación Penal de PoliChacao, y fue aprehendida en una tienda ubicada en el nivel Libertador del Centro Comercial Sambil. Con varias prendas de vestir.

Luis Gonzalo Fernández, Director de la Policía Municipal de Chacao, dijo que los vigilantes del centro comercial dieron la información. Es por ello que los funcionarios detuvieron a la mujer con lo que se había sustraído.

En el sitio del suceso los uniformados realizaron la inspección de la sospechosa colectando como evidencias 10 pantalones,4 pares de zapatos, 4 suéter, 2 camisas, y 6 licras.

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