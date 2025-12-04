PortadaSucesos

Capturan en Guacara a hombre solicitado por violencia física

By Redacción Carabobo
0
59
Capturan en Guacara a hombre solicitado

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Capturan en Guacara a hombre solicitado por violencia física, la información la dio a conocer la Policía Municipal de esa zona en el estado Carabobo. Durante labores de patrullaje detuvieron al hombre en horas de la noche del casco del municipio.

Este quedó identificado como Juan A. Totua H. quien luego de solicitarle su documentación y verificarlo por el sistema de información policial resultó solicitado. Por un delito cometido el 2 de octubre de 2025.

Capturan en Guacara a hombre solicitado por violencia física

El hombre estaba solicitado violencia física agravada, por el Juzgado Segundo control del estado. Carabobo. Se le hizo del conocimiento a la Fiscalía de guardia del Ministerio Público, quien giró instrucciones de presentar al ciudadano por la orden requerida.

NO DEJES DE LEER AHORA: Mecánico es detenido por golpear a su pareja

La Policía Municipal de Guacara, mantiene operativos en horas nocturnas como diurnas con el fin de trabajar articuladamente por la comunidad. En conjunto con otros cuerpos policiales de estado Carabobo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Detenido por presunto delito de abuso contra menor de edad en Naguanagua

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePoliGuacara
Artículo anterior
570 venezolanos llegaron este miércoles a Venezuela
Artículo siguiente
Funvisis reportó dos sismos en las últimas horas en el país
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes