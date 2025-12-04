Capturan en Guacara a hombre solicitado por violencia física, la información la dio a conocer la Policía Municipal de esa zona en el estado Carabobo. Durante labores de patrullaje detuvieron al hombre en horas de la noche del casco del municipio.
Este quedó identificado como Juan A. Totua H. quien luego de solicitarle su documentación y verificarlo por el sistema de información policial resultó solicitado. Por un delito cometido el 2 de octubre de 2025.
Capturan en Guacara a hombre solicitado por violencia física
El hombre estaba solicitado violencia física agravada, por el Juzgado Segundo control del estado. Carabobo. Se le hizo del conocimiento a la Fiscalía de guardia del Ministerio Público, quien giró instrucciones de presentar al ciudadano por la orden requerida.
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La Policía Municipal de Guacara, mantiene operativos en horas nocturnas como diurnas con el fin de trabajar articuladamente por la comunidad. En conjunto con otros cuerpos policiales de estado Carabobo.
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