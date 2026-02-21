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Un Sujeto solicitado por la justicia fue detenido en Valencia, intentando presuntamente usurpar la identidad de otra persona para evadir la justicia. La captura se llevó a cabo por Funcionarios de la Policía de Carabobo, adscritos al Cuadrante de Paz C-04.

El ciudadano fue identificado como Antonio José Higuera Salas, fue detenido en la Urbanización Cantaclaro del Sector Calicanto, parroquia Rafael Urdaneta.

Tras verificar sus datos reales, los efectivos confirmaron que Higuera Salas se encuentra solicitado por tribunales de los estados Carabobo y Sucre. Sobre el detenido pesan acusaciones por los presuntos delitos de estafa agravada y asociación para delinquir.

Detenido al usurpar identidad en Valencia

Durante el operativo, los uniformados lograron incautar elementos vinculados al presunto intento de usurpación de identidad, como una cédula laminada (presuntamente falsa). Además de un equipo celular Iphone 17 Pro Max, de alta gama.

El caso fue puesto a la orden de las Fiscalías Trigésima Segunda y Séptima del Ministerio Público para el inicio de la averiguación penal correspondiente bajo la modalidad de flagrancia.

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