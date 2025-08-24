Compartir

Realizado Taller de Soporte Vital Básico en PDVSA Sede Yagua. Con el fin de empoderar a la mujer venezolana en materia de primeros auxilios; integrantes del Sistema Integrado de Protección Civil de la Alcaldía de Valencia.

En articulación con la Secretaría para la Mujer, Equidad e Igualdad de Género de la Gobernación del estado Carabobo; llevaron a cabo un taller teórico práctico sobre “Soporte Vital Básico” a más de 70 mujeres de distintas comunidades del municipio Guacara.

El taller fue ofrecido bajo los lineamientos de la Alcaldesa Dina Castillo y el Gobernador Rafael Lacava, en los espacios de la Sala de Conferencias “Simón Bolívar” de la Planta de Distribución PDVSA sede Yagua.

Participaron trabajadoras pertenecientes a esta corporación, así como emprendedoras del proyecto “Moto con M de Mujer”; a fin de obtener conocimientos sobre atención prehospitalaria ante situaciones de emergencia.

Durante la actividad, las participantes fueron instruidas a través de una sesión práctico-teórica en técnicas de primeros auxilios. Recibiendo herramientas para el abordaje y tratamiento de lesionados ante situaciones de emergencia, accidentes o traumas.

De igual manera, recibieron formación en temas de vital importancia, entre los que destacan, Comportamiento Básico del Primer Respondedor y Abordaje del Evento. El cual comprende puntos resaltantes como, Proteger, Alertar y Socorrer (Método PAS), Signos Vitales, Respuesta ante Obstrucción Respiratoria (Procedimiento de RCP) y Maniobra de Heimlich, entre otros.

Gracias a la realización de estas actividades, la Alcaldesa del Municipio Valencia Dina Castillo, de la mano del Gobernador Rafael Lacava y el Presidente Nicolás Maduro, ratifican su extraordinaria labor promoviendo el empoderamiento de la mujer venezolana, apoyando su rol protagónico para el crecimiento y futuro del país.

