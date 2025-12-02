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El ajedrez venezolano celebró un nuevo talento este fin de semana. El atleta carabobeño Juan Andrés Lizarraga Mantilla, de tan solo 12 años de edad; se alzó como campeón invicto del VI Torneo Internacional Copa Club Ítalo de Lara en la categoría «Grupo Delfines».

El torneo fue celebrado el pasado sábado 29 de noviembre en Barquisimeto. Lizarraga Mantilla demostró un dominio técnico excepcional al conseguir una puntuación perfecta de 5 de 5 puntos posibles, superando por un punto a su competidor más cercano.

El podio del Grupo Delfines se completó con Koby Lin en el segundo lugar y Luigi Gamarra en el tercer puesto, ambos representantes del estado Táchira. En el prestigioso Grupo Élite, la jornada se caracterizó por una reñida competencia.

Que incluyó al actual campeón nacional de ajedrez de Venezuela (2025), Dilson Peña (Monagas). Por el estado Carabobo destacó El Experto Nacional Rubén Darío Briceño quien logró un importante empate con el campeón nacional y campeón del evento.

Carabobeño Juan Andrés Lizarraga campeón en el Internacional Copa Club Lara en ajedrez

Mientras que el joven César Castro ocupó el segundo lugar en esta categoría. La información fue confirmada por el Instructor de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y presidente de la Asociación de Ajedrez del estado Carabobo, Nicola Alejandro Nigro Monasterios.

Nigro Monasterios manifestó su profundo agradecimiento al comité organizador del evento y a las autoridades de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), en particular a su presidente, Leobaldo Gómez.

«Nos manifestamos satisfechos, ya que logramos ubicar a ajedrecistas de Carabobo entre los primeros tres clasificados de honor en los cuatro eventos celebrados. Este es el comienzo de la preparación de las selecciones del ajedrez carabobeño con miras al año 2026,» afirmó Nigro Monasterios, destacando el éxito del estado en la justa.

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