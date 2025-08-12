Compartir

El venezolano Ronald Garcés en lo más alto con “The Pro GK Academy” uno de los programas más avanzados y consolidados en la formación de porteros juveniles en los Estados Unidos.

Ahora bajo la dirección del experimentado entrenador de arqueros Ronald Garcés, un profesional venezolano con amplia trayectoria en el desarrollo de guardametas y actualmente al frente de los futuros goleros del Inter Miami.

Para Garcés este proyecto es un sueño hecho realidad que pudo expandirse bajo la premisa de “transformar vidas a través del arco”. En tan corto tiempo ha materializado cuatro sedes en tierra estadounidense, entre ellas Miami, Weston, Parkland y Naples.

“Empezó como un sueño pequeño y hoy es un proyecto que crece todos los días, con una estructura clara, códigos de conducta no negociables y un propósito firme. En un país tan grande como este, hemos logrado construir una cultura en cada una de nuestras sedes: una comunidad donde los arqueros no solo entrenan, sino que aprenden a vivir con propósito, con carácter, y con estándares altos en todo lo que hacen”, expresó el valenciano de 36 años.

Ronald Garcés en lo más alto con The Pro GK Academy

Este programa ha formado a cientos de arqueros en la actualidad, de los cuales 40 ya están en universidades de alto nivel, 10 han firmado como profesionales y cada vez se suman más arqueros que vienen en offseason a prepararse dentro de la academia, tanto en la MLS como fuera de ella.

Diseñado para jóvenes futbolistas entre 7 y 18 años que buscan perfeccionar sus habilidades bajo una metodología integral, basada en los fundamentos técnicos, la fortaleza mental y la preparación física especializada.

“Este proyecto me permitió convertir mi talento como arquero en una herramienta de vida. Enseñar el arco es mi vocación y me siento extremadamente afortunado de poder hacerlo con tanta pasión”, dijo el carabobeño.

Venezolano que inspira a los jóvenes

El criollo se ha convertido en un verdadero mentor para muchos chicos en los Estados Unidos, quien cuenta con una carrera dedicada al alto rendimiento de porteros para formar no solo para formar atletas, sino también dentro y fuera de la cancha. En el Inter de Miami guía las categorías U16, U17, U19 y el equipo UPSL, luego que quedar campeón de la Mayor League Soccer (MLS) con la categoría 17 del club.

“Mi experiencia en Inter Miami es sin duda, una de las etapas más importantes y enriquecedoras de mi carrera. Pero más allá del cargo, es un rol que me reta todos los días a mantenerme a un nivel altísimo, porque trabajamos con perfiles que ya están en radar de selecciones nacionales, que se preparan para firmar profesional, y que compiten en un entorno de altísima exigencia”, agregó Garcés, quien representó a Venezuela en la Copa Mundial Sub-20 (Egipto 2009).

Garcés agregó que muchos de los chicos llegados al reconocido club, fueron principalmente formados en su programa “The Pro GK Academy”, lo que generó una conexión directa con el proyecto. “Eso me abrió las puertas y me permitió no solo liderar el área de arqueros de las categorías prospectos, sino también colaborar en momentos puntuales con el primer equipo, lo cual ha sido una experiencia extraordinaria. Es un lugar que me obliga a evolucionar cada día”, indicó el técnico venezolano.

«Si yo lo logré, tú también puedes hacerlo»

Garcés envió un mensaje a todos los jóvenes venezolanos que desean cumplir sus sueños dentro del balompié, tras vivir de pequeño un camino difícil que le permitió llegar a momentos muy importantes de su carrera.

“A todos los arqueros de nuestro país y a los jóvenes que sueñan con llegar lejos, les digo: no se rindan, no se distraigan, y no se olviden de quiénes son. El camino es duro, sí. Pero con enfoque, disciplina y corazón, todo es posible. Si yo lo logré viniendo de muy abajo, tú también puedes hacerlo”, finalizó el criollo, quien se ha rodeado de grandes personalidades entre ellas la gran estrella del fútbol mundial, el argentino Lionel Messi.

