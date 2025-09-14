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En el marco de la Operación Independencia 200 de Resistencia Activa y Ofensiva Permanente, carabobeños registrados en la Milicia Bolivariana asistieron al Fuerte Paramacay del municipio Naguanagua para cumplir este sábado con la segunda fase, que consiste en entrenamiento militar, en aras de defender la independencia de Venezuela ante cualquier intento de injerencia extranjera.

En tal sentido, el Secretario General del Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo, Jesús Paris Lara, indicó que en perfecta unión cívico-militar-policial, el pueblo venezolano demostró disposición con los renglones establecidos por el presidente Nicolás Maduro de gobernar en conjunto, para así fortalecer los movimientos sociales y pasar de la lucha no armada a la armada.

«Una vez más el pueblo a sus cuarteles, aquí estamos en armas, fortaleciendo la cohesión y el espíritu del cuerpo, esa fusión militar-popular-policial y de nuestra FANB bien elevada en apresto operacional», enfatizó.

Por su parte, el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral en Carabobo (ZODI), General de División Héctor Cadenas Daal, destacó que junto a autoridades regionales, siguen trabajando de la mano con los 173 cuadrantes de paz y circuitos comunales, los cuales se presentaron en las unidades militares.

«El pueblo se moviliza a sus cuarteles y es en el Fuerte Paramacay, donde vamos a cumplir la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, acompañado de alcaldes, alcaldesas, y el Secretario General de Gobierno, quienes siguen adelante con esta jornada de paz», señaló.

Asimismo, indicó que una vez cumplida la primera fase de este operativo, estas actividades marcan el inicio de la segunda fase con el adiestramiento militar.

Poder Popular, alcaldes y autoridades se integraron a fase de preparación militar

Por otro lado, Elizabeth Niño alcaldesa del municipio Naguanagua, manifestó que en cumplimiento del Ejecutivo nacional, asistieron al Fuerte Paramacay a entrenar y aprender tácticas militares.

«Debemos prepararnos para defender nuestro territorio, tenemos un pueblo noble que sale a formarse, porque nosotros estamos destinados a ser libres, somos un pueblo determinado y vamos a seguir avanzando, practicando y preparándonos para defender nuestro territorio», comentó.

Por otro lado, la alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, se mostró comprometida con la paz del país, al asistir a esta jornada junto a los alistados en la milicia.

«Hemos visto como el pueblo se ha desplazado hasta los cuarteles, nosotras como jefes políticos de nuestros municipios también estamos acatando el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro, el cual no está solo y está acompañado por un pueblo que pasa a las armas», recalcó.

A su vez, Mervelis Moreno de Burgos, alcaldesa del municipio Los Guayos, indicó que junto al poder popular en unión cívico, militar y policial, se afianza el compromiso patriótico.

«Estamos dispuestos y dispuestas todos los venezolanos y venezolanas a defender nuestra soberanía, nuestra patria y nuestra independencia», añadió.

Estas acciones cumplen con lo establecido dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para consolidar la defensa de la soberanía nacional.

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