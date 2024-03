Compartir

Los carabobeños tuvieron una positiva participación en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas 2024. La destacada participación de Jeyson Arias y Reinner Arango los posicionó como Campeón Panamericano y Campeón Mundial Sub-20 en este importante campeonato.

Constancia, dedicación, disciplina y profesionalismo son algunos de los adjetivos que califican a Jeyson Alonso Arias Mosqueda y Reinner Josue Arango Mendez; destacados atletas del estado Carabobo.

Los atletas lograron la meta en la competición y quedaron como Campeón Panamericano y Subcampeón Panamericano; en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas 2024, realizado del 23 al 29 de febrero en el Gimnasio José Joaquín “Papa” Carrillo del Complejo Deportivo Parque Miranda en Caracas, Venezuela.

El talento de Reinner Arango en esta disciplina lo hace convertirse en una joven promesa del levantamiento de pesas en nuestro país. Quien con su corta edad ha conseguido titularse con 4 récords Panamericanos, Subcampeón en la U17 Arabia Saudita 2021. Campeón Mundial en los juveniles México 2023 y ahora, como Subcampeón Panamericano en la categoría de los 73kg de los Panamericanos 2024.

Durante su participación después de finalizar el cuarto lugar en el arranque con 138 kg, se superó a sí mismo en el envión con un levantamiento de 170 kilogramos. Obteniendo dos medallas de plata y un total de 308 kg levantados lo que lo posicionó como subcampeón en la categoría de los 73 kg.

Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas 2024

Por su parte, Jeyson Arias, tuvo un impresionante, destacado e impecable regreso tras su ausencia en los últimos 4 años. Demostrando su compromiso y pasión hacia este deporte que le ha permitido medirse con múltiples atletas mundiales.

Arias inició la jornada en la modalidad de arranque, donde aseguró medalla de plata al levantar 163 kg. Continuando con el envión donde se alzó tras levantar 212 kg demostrando una gran técnica y sobretodo destreza. Lo que lo llevó a obtener medalla de oro en esta categoría, titulándose así como Campeón Panamericano de la competencia.

“El camino hacia la excelencia deportiva no ha sido fácil, sin embargo he podido contar con el apoyo de mi familia que no solo son mi círculo del hogar; sino también el centro de entrenamiento en el que me desempeño no solo como atleta sino también como Coach, y ellos son Warrior”, expresó Jeyson Arias, Campeón Panamericano en Levantamiento de Pesas.

Una vez más Carabobo brilló en el podio gracias a la destacada participación de Arango y Arias quienes han marcado un hito en la historia del levantamiento de pesas. Representando a Venezuela con determinación y orgullo.

Y siempre enfocados en continuar superándose no solo como deportivas sino también como seres humanos. Resaltando la importancia del apoyo que han recibido por parte de Nicasio Giménez, CEO de Warrior, centro privado de entrenamiento funcional, Crossfit y Halterofilia ubicado en La Trigaleña, Carabobo.

Por último, ambos atletas se encuentran preparándose para sus próximas participaciones en las competecias a desarrollarse entre junio y diciembre del presente año. Siendo algunas de ellas, los Juegos Bolivarianos/Bicentenarios, el Campeonato Mundial de la IWF y los juegos Brit en Rusia, donde en cada una de ellas esperan poder traerse el oro para Carabobo y Venezuela.

