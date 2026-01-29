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Con el propósito de conmemorar los 129 años del Cine Nacional, se proyectó al aire libre desde el Museo de la Cultura de la capital carabobeña, la película «Alí Primera». Actividad organizada por el Ministerio para la Cultura, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo.

Daniel Siugza, cineasta carabobeño, señaló que este film muestra la vida del cantautor que alzó su protesta a través de sus canciones icónicas. Representa una manera de honrar su legado.

«Estamos sumamente felices de celebrar del cine nacional, lo que nos ayuda a impulsar las producciones audiovisuales en todo nuestro territorio. Son 129 años de historias contadas desde aquella primera película venezolana”, expresó.

Carabobeños conmemoraron 129 años del Cine Nacional

Asimismo, precisó que estas actividades ayudan a fomentar el interés por el cine en la población. Para así crear contenido que permita visualizar las diferentes manifestaciones culturales del país.

Esta proyección permitió a los visitantes del Museo de la Cultura del estado Carabobo, compartir con destacados actores de la película como: Pedro Durán; y Gerardo Valentín quienes asistieron como invitados especiales.

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