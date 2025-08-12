Compartir

Carabobo abanderó a 75 docentes rumbo al Congreso Pedagógico Nacional. Con un emotivo acto celebrado en el Centro de Artes Vivas Alexis Mujica, en el municipio Valencia, la Autoridad Única de Educación en Carabobo, Xiomara Luna, encabezó el abanderamiento.

Dicho conglomerado regional está integrada por un total de 75 docentes que representarán al estado en el Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos; a realizarse en Caracas.

Luna, destacó que esta representación regional es el resultado de un proceso participativo que se desarrolló durante los últimos dos meses y medio en todos los territorios de la entidad. Con diferentes enfoques del pensamiento bolivariano.

“De los 7 mil 600 maestras y maestros que participaron en este congreso, hoy tenemos una delegación de 75 docentes que irán al Poliedro con más inspiración; ímpetu y compromiso, para aportar a la transformación del sistema educativo”, dijo Luna.

Carabobo abanderó a 75 docentes rumbo al Congreso Pedagógico Nacional

Asimismo, enfatizó que esta estrategia permitirá garantizar el 100% de escolaridad y avanzar hacia la “escuela bonita” que se sueña para la República Bolivariana de Venezuela.

El Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, será un espacio para el intercambio de saberes; la actualización profesional y el debate de estrategias pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo venezolano.

NO DEJES DE LEER AHORA: Cifra de carabobeños atendidos por el programa 0800 Bigote en lo que va de año

Con el acto de abanderamiento, la Gobernación de Carabobo dirigida por Rafael Lacava reafirma su participación activa en las políticas educativas nacionales y su compromiso con la formación continua del personal docente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas