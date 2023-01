Compartir

El domingo fue completada la lista de atletas que representarán a Carabobo en el próximo Campeonato Nacional de Surfing, que se disputará en el mes de febrero en Chirimena, estado Miranda.

En este sentido, se pudo conocer que realizaron una jornada de chequeo y selección que se desarrolló con la participación de más de 30 niños y jóvenes surfistas del Eje Costero.

Con mucho entusiasmo y energía los atletas pertenecientes a los clubes de surfing de El Palito, Waikiki y Palma Sola, demostraron su potencial sobre las olas de playa Waikiki con la esperanza de ganarse un cupo y ser parte de los surfistas que representarán a la entidad carabobeña en el venidero campeonato nacional, así dio a conocer Rafael Benítez, director de deportes extremos en la ciudad.

“Este chequeo se realizó para definir los cupos restantes y terminar de conformar el equipo que va a representar a Carabobo en el futuro campeonato nacional, ya que tenemos unos atletas seleccionados que son de las categorías elites que nos han representado en campeonatos nacionales e internacional, pero necesitábamos completar la selección con las diversas categorías”, comentó.

En ese orden de ideas, mencionó que en el municipio se viene realizando un arduo trabajo en la disciplina del surfing de cara a esta próxima competencia de talla nacional en la que participarán alrededor de 25 niños y jóvenes surfistas en la categoría de Surfing, en los renglones: open, sub 18, sub 16, sub 14, master; así como en las modalidades de Bodyboard; Longboard, DK y Paddel Rice y Surf, tanto masculino como femenino.

Atletas seleccionados

Benítez detalló que la selección de Carabobo quedó conformada por los siguientes atletas: Alejandro Acevedo, José Torres, David Ruiz, Valeria Benítez, Stephanny Benítez, David Ruiz, Edibert Bastardo, Jhoifre Vargas, Ximena Acevedo, Jhos Mary Vargas, Edwind Espinoza, Mariana Colina, José Torres, Wilquelis Chacón, Wilker Chacón, Kimberly Estrada, Harold Martin, Eduardo Rivas, Ender Heredia, Carlos Borregales, Belén Hendris, Euddy Izturiz, Ariel Dorado y Pedro Di Palma.

“Es un trabajo fuerte, no la tenemos fácil, pero siempre estamos asumiendo retos para el futuro y el desarrollo deportivo de la ciudad. Sé que estos muchachos van a batallar y dar la cara por Carabobo”, expresó.

