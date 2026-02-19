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Carabobo brilla con seis medallas de oro en la Primera Válida Nacional de Esgrima 2026

By Lubin Molero
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Carabobo medallas esgrima nacional
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Carabobo ganador con seis medallas doradas en la primera valida de esgrima nacional, celebrada en Naguanagua este 2026.

La esgrima carabobeña demostró su jerarquía durante la primera gran cita del año, celebrada en la Sala de Armas “Mirian Santini de Agreda”. La delegación regional logró imponerse consolidando su liderazgo en el ranking nacional ante competidores de todo el país.

Carabobo medallas esgrima nacional

La delegación local supo aprovechar la localía para destacar en las tres armas, logrando los máximos honores en las siguientes categorías:

  • Florete: Corinne Da Silva (Juvenil) y Natalia Machado (Adulto).

  • Espada: Miguel Figueroa (Juvenil), María Tuozzo (Cadete) y Sofía Crespo (Juvenil).

  • Sable: Victoria Nieto, quien cerró la jornada con el oro en la categoría juvenil.

Resultados destacados de otras delegaciones

El evento, que reunió a los mejores exponentes de la disciplina del 12 al 14 de febrero, también dejó resultados importantes para otros estados:

  • Caracas: Carlos Ladera (Florete), Andrea Ortega (Espada) y Ángel Martínez (Espada) se alzaron con el oro.

  • Lara: Destacaron Emily Torrez (Sable), Marcel Medina (Sable) y David Salazar (Sable).

  • Yaracuy y Sucre: Eduar Bru y Ariana Prieto sumaron para Yaracuy, mientras Manuel Maita destacó por Sucre.

Camino al ranking internacional

Esta válida nacional es fundamental para los atletas, ya que permite acumular puntos estratégicos en el escalafón de la Federación Venezolana de Esgrima. El alto nivel técnico mostrado en Valencia sirve como preparación para los compromisos internacionales que enfrentará la selección nacional durante el resto del ciclo 2026.

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