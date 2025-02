Compartir

Este sábado se efectuó un Macro Concierto en el Forum de Valencia, que reunió a más de 2mil 500 músicos carabobeños se unieron a la celebración del 50 aniversario de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela

El gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava asistió a esta importante conmemoración del proyecto orquestal concebido en vida por el maestro José Antonio Abreu, al tiempo que expresó que sus músicos son el orgullo de Venezuela en el mundo y representan la identidad nacional. A su juicio, El Sistema, replicado en más de 70 países en el mundo, es muestra de valores y principios que transforman a la sociedad, al tiempo que los exhortó a no rendirse en su gran misión emancipadora y educativa musical.

“Les confieso que viéndolos a ustedes estoy algo trancao , no me había pasado nunca y la razón por la cual les digo esto es porque ustedes son el orgullo de este país en el mundo, ustedes son la identidad de Venezuela de verdad. Miren a los padres,madres, representantes de estos chamos siéntanse orgullosos porque ustedes tienen unos hijos prodigiosos”, expresó cautivado.

En este contexto mencionó que su esposa la primera combatiente Nancy de Lacava como músico, le ha hecho entender que esta expresión artística intangible que además de impregnar el alma, transforma al ser humano. De igual manera, Rafael Lacava anunció la optimización y modernización de todas las sedes en Carabobo de “El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela”.

“A partir de hoy no solo vamos a dejarte la sede principal de la sede de Carabobo impecable con tecnología, con todo, como ninguna sede de ninguna parte de Venezuela. Pero ya va, miren como hoy aquí hay gente de los núcleos de Puerto Cabello, de Carlos Arvelo , de Valencia, de San Joaquín ,de Diego Ibarra de Libertador , de Naguanagua, ninguna sede de ningún municipio del Sistema de Orquestas, ninguna puede quedar sin la mano salvadora del gobierno y tiene que quedar impecable todas las sedes del sistema de orquestas”, indicó.

En este Macro Concierto 50 aniversario, los más de 2 mil 500 músicos en escena interpretaron un variado repertorio conformado por las piezas musicales desde el himno nacional de Venezuela, El Sapo, El Gorgojo, Paisaje, Marcha Eslava, Espadilla de Bolivar, Caballito Blanco, Venezolano, de Traposos San Jacinto, Moliendo Café, el Misterio de loa Reencarnación , Niños del Mar,Aleluya, Venezuela, Alma Llanera, Oda a la Alegría, Gran Puerta de Kiev And Hopak, y a A la Tierra.

La celebración contó con la presencia de la primera combatiente Nancy de Lacava, la alcaldesa (e) del municipio Valencia, Dina Castillo, el Mtro Eduardo Salazar miembro fundador del Sistema a nivel nacional, Mtra Rosana Morales, Mtro Miguel Carrizales y Mtro Luis Rodríguez, así como el Secretario General de Gobierno, Jesús Paris y demás integrantes del tren ejecutivo regional y del municipio Valencia.

