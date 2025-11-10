Compartir

Carabobo celebró el Día de la Radiología con entrega de reconocimientos a profesionales del SPNS. Con un emotivo acto de entrega de reconocimientos y botones la Gobernación de Carabobo a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud); celebró el Día de la Radiología donde fueron agasajados más de 70 trabajadores de Imagen del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) del estado y del programa regional 0800 Bigote.

El acto central se llevó a cabo en el auditorio G/J Jacinto Pérez Arcay de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz; y estuvo presidida por la autoridad única de salud en Carabobo, Alexander Leal, quien fue el encargado de entrega los certificados y botones, no solo a los radiólogos de los distintos centros de salud del estado, si no a los profesionales de la salud.

Leal resaltó la importancia de homenajear a quienes han dedicado toda su vida a la imagen y la radiología como son médicos, técnicos, médicos físicos y licenciados.

Carabobo celebró el Día de la Radiología con entrega de reconocimientos

“En Carabobo contamos con profesionales con más de 40 de trayectoria trabajando en imagen, un área vital para la medicina porque todas las especialidades dependen de estos estudios para un diagnóstico certero”, expresó.

En este sentido, enfatizó el gran trabajo que ejercen desde los centros de salud en los 14 municipios carabobeños apoyando la labor de los equipos en la atención de los pacientes, por lo exhortó a seguir innovando, preparándose y trabajar unidos para continuar logrando avances en el área.

“Si continuamos trabajando unidos podemos lograr grandes cosas como es la ley de carrera de Imagenología, esto solo será posible si nos unimos como gremios, esa es la forma de lograr grandes cambios”, aseveró el también presidente de Insalud.

Durante su intervención aseguró que todos los profesionales que celebran su día en este mes de noviembre, deben sentirse orgullosos por el trabajo que ejercen día a día, debido a que su papel dentro de la radiología, son parte fundamental de la medicina, recalcó que estos profesionales son capaces de hacer lo invisible, visible.

El acto de reconocimientos a los profesionales de la imagen forma parte de las políticas públicas, enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones, lideradas por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, a través de la ministra Magaly Gutiérrez y en Carabobo dirigidas por el gobernador Rafael Lacava.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas