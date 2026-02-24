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Carabobo consiguió múltiples preseas en Primera Válida Nacional de Tiro Deportivo 2026

By Redacción Carabobo
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Primera Válida Nacional de Tiro Deportivo

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La delegación del estado Carabobo tuvo una sobresaliente actuación en la Primera Válida Nacional de Tiro Deportivo Carabobo 2026 celebrada en el Polígono de Valencia. Donde conquistó 6 medallas de oro, 4 de plata y 3 preseas de bronce en las modalidades de pistola y rifle de aire a 10 metros, tanto en categorías abiertas como juveniles.

En la prueba de 10 metros Pistola de Aire Femenino categoría abierta, la carabobeña Verónica Lozada se proclamó campeona tras establecer un nuevo récord nacional. Mientras que Mirela Hernán se quedó con el bronce para la delegación vinotinto.

Primera Válida Nacional de Tiro Deportivo

Asimismo, Hernán consiguió una nueva medalla tras conseguir el oro en los 10 metros Pistola de Aire Juvenil femenino. Acompañada por Nicole Saavedra, quien obtuvo la medalla de plata y demostró la potencia del equipo carabobeño en esta modalidad.

Primera Válida Nacional de Tiro Deportivo 2026

Por otro lado, en la rama masculina abierta de 10 metros Pistola de Aire, Diego Oduber conquistó el oro.  Tras superar de forma contundente a los representantes de los estados Yaracuy y Miranda, quienes se quedaron con la plata y el bronce respectivamente.

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Mientras que en la categoría juvenil masculina, Douglas Gómez se quedó con la medalla de plata para Carabobo. La jornada también dejó un logro histórico para Carabobo en la categoría para sordos de Pistola de Aire 10 metros, donde Andy Somoza ganó la medalla de oro y fijó nuevo récord nacional.

En la competencia de Rifle de Aire Equipos Mixtos, el equipo Carabobo 1, integrado por Valentina Sánchez y Santiago Niño se adjudicó la medalla de oro. Mientras Carabobo 2, conformado por Manuela Barreto y Asdrúbal Herrera alcanzó el bronce.

Primera Válida Nacional de Tiro Deportivo

Por su parte, en modalidad Rifle de Aire, Asdrúbal Herrera obtuvo el oro en la categoría Juveniles y la plata en la categoría abierta. Mientras que Valentina Sánchez se alzó con el bronce en la categoría juvenil femenino.

Con estos resultados, Carabobo reafirma su fortaleza en el tiro deportivo nacional, sumando importantes podios. Y marcas récord que consolidan el crecimiento de sus atletas en la disciplina.

Los cuales cuentan con el respaldo del Gobernador del estado Rafael Lacava, a través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte). Dirigido por Leobaldo Gómez.

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SourcePrensa Gobernación de Carabobo
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