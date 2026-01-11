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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encabezó la gran movilización en el municipio Valencia para exigir al Gobierno de Estados Unidos la liberación del Presidente Nicolás Maduro, además de exhortar a todos los venezolanos a la reconciliación y la paz tras el ataque con misiles y drones por parte de tropas estadounidenses que dejó pérdidas humanas y materiales lamentables.

El mandatario regional, en compañía de los diferentes alcaldes de la región, señaló que esta masiva movilización es una muestra del respaldo y amor al Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, así como una prueba del deseo de reconciliación que poseen de todos los venezolanos, sin distingo de tendencia política.

«Quiero agradecer a todos los que han venido a acompañarnos hoy, a levantar nuestra voz de protesta, porque le estamos enseñando al mundo como aquí en Carabobo estamos pidiendo que nos regresen a Nicolás y a Cilia», expresó.

Asimismo, destacó que con estas acciones implementadas por Washington se ha roto el derecho internacional, así como el equilibrio de la comunidad internacional.

El también jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la entidad, precisó se mantendrán leales a la Patria y defenderán su soberanía e independencia, así como expresó su respaldo a la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien ha llevado de manera estratégica y diplomática las negociaciones con el gobierno estadounidense, en aras de garantizar la paz y el bienestar del pueblo venezolano.

«El pueblo se levanta, porque estamos aquí resteados, como lo hemos hecho desde que llegamos aquí, ahora es importante que tengamos claro el cómo hay que seguir adelante, para poder reclamar a Nicolás y a Cilia, y hoy una mujer valiente está arriesgando también su vida, al igual que todo el alto mando político de la nación. Nuestra Presidenta encargada Delcy Rodríguez tiene la tarea y la responsabilidad de llevarnos a la victoria en paz, con su inteligencia y talento y con su lealtad al Presidente Nicolás Maduro», dijo.

Lacava también advirtió sobre las manipulaciones y campañas de desinformación e intimidación a través de Redes Sociales, plataformas digitales y algunas corporaciones comunicacionales internacionales, por lo que instó al pueblo a mantenerse firme, leal, unido y atento.

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