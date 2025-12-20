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Carabobo en Navidad está iluminado y adornado en todos sus municipios, hay bazares y las plazas listas para recibir a todos los visitantes. En horas de la noche, la avenida Bolívar cerca de la Redoma de Guaparo tiene buen ambiente.

Se puede caminar con la familia, como disfrutar de comida rápida, excelente para ir y disfrutar la Navidad. La avenida Bolívar cada noche tiene gran ambiente y está muy bonita con adornos llamativos.

Naguanagua, tiene grandes atracciones, excelentes adornos y buenos sitios para caminar. El municipio ubicado al norte de la Gran Valencia es uno de los más visitados en esta temporada decembrina.

Los Guayos, también tiene buen ambiente para pasear en horas de la noche. Tanto en la zona de Paraparal como cercano a la Vivienda Popular, el municipio está iluminado y con buen ambiente.

Carabobo en Navidad

Guacara y San Joaquín están también en la movida de Navidad, con buenas atracciones y muchos lugares para visitar en estos días. Los 14 municipios carabobeños en el centro del país están para visitarlos todos.

Puerto Cabello, el municipio porteño es uno de los más visitados y la moda es bajar al Puerto en horas de la tarde y disfrutar de la noche. El Malecón está bonito y espera a muchas personas tanto de día como de noche.

Sin duda que en el centro del país el estado Carabobo ha estado viviendo la Navidad en grande. Disfruta la mejor época del año con moderación siempre.

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