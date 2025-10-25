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La emoción regresa a Carabobo con la sexta edición de Motorland, un evento que promete superar todas las expectativas y marcar un hito en la agenda nacional. Los días 1 y 2 de noviembre, las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Carabobo se transformarán en un dinámico epicentro automotriz.

Este magno evento congregará a entusiastas del motor, coleccionistas y público en general con una impresionante muestra de vehículos de alta gama, motocicletas de diversas cilindradas y stands comerciales.

Además de la exhibición, Motorland ofrecerá una variada agenda de actividades recreativas y culturales para toda la familia.

Museo del motor: Un viaje a través de la historia

Una de las grandes primicias de Motorland 2025 es la inauguración del primer Museo del Motor temático en Venezuela. Los asistentes tendrán la oportunidad única de sumergirse en la historia automotriz con una valiosa colección de piezas históricas, motos y vehículos singulares.

La exhibición destacará por la presencia de auténticas joyas, algunas únicas en Venezuela y Latinoamérica, y rendirá homenaje a figuras icónicas.

Entre los tesoros más preciados se encuentran objetos de incalculable valor, como los guantes y prendas del legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio.

Elegancia y potencia en la alfombra roja

El evento también será el escenario de una deslumbrante Gala de Moda del Automovilismo, considerada la «alfombra roja» de la industria. Modelos de autos y motos desfilarán ante el público, presentando la fusión perfecta entre ingeniería y diseño.

Esta pasarela automotriz será el preámbulo para la selección del «Mejor Vehículo de Venezuela», donde se presentarán automóviles y motocicletas icónicas. Muchas de estas piezas únicas formarán parte de la exclusiva exhibición Deluxe que se prepara en la Ciudad del Motor.

El deporte a motor hace presencia

El rugir de los motores de competición se hará sentir con la exhibición de cerca de una decena de vehículos de la Fórmula 1600 del campeonato nacional de automovilismo. Los pilotos de esta categoría compartirán de cerca con el público, brindando la oportunidad de autógrafos.

Además, el evento contará con la presencia del San Carlos Group, representante del autódromo homónimo y de diversas categorías de velocidad que se desarrollan en el ámbito nacional. Esto subraya el compromiso de Motorland con el fomento del deporte automovilístico venezolano.

Motores, cine y diversión garantizada

Motorland 2025 ofrece una experiencia inmersiva que va más allá de la exhibición de vehículos, incluyendo una singular propuesta cinematográfica. Los asistentes podrán integrarse en un set de rodaje profesional a bordo de un coche para vivir una escena de película y llevarse el recuerdo en video.

En una sala especialmente acondicionada, se proyectará una selección de biopics y filmes icónicos relacionados con el mundo del motor, complementando la experiencia.

El sábado 1 de noviembre, el Rockin Fest animará el ambiente con tributos a bandas legendarias como Estopa y Mötley Crüe.

El domingo 2 de noviembre, el ritmo contagioso de la gaita de Candelaria Show pondrá a bailar a los asistentes, mientras Oktoberland trae un Oktoberfest Xpress directamente desde la Colonia Tovar.

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