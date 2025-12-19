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Gestión turística en Carabobo ha catapultado a la entidad a los primeros lugares. En el marco de una Mesa de Trabajo Turística, que contó con la participación de las principales autoridades y responsables del sector tanto nacionales como regionales, se dio a conocer que el estado Carabobo ha logrado posicionarse entre los primeros lugares del país en cuanto a gestión turística.

El evento estuvo encabezado por el viceministro de Turismo Nacional, Braian Vargas; la directora nacional de Calidad Turística, Esthefany Ferri; el secretario para el Turismo y el Desarrollo Económico de Carabobo, Manuel Andrés Alonso.

Además de la Autoridad Única de Turismo del estado, Dr. Elyezer Álvarez. Además, estuvieron presentes representantes de INATUR, la Corporación de Turismo, la Secretaría de Turismo quienes ratificaron su compromiso con el fortalecimiento del sector en el país.

Gestión turística en Carabobo

Durante la jornada, realizada en las instalaciones de la Corporación de Turismo del estado Carabobo (Corprointur), adscrita a la Gobernación de Carabobo; se discutieron diversas estrategias orientadas a fortalecer el turismo nacional.

Siguiendo los lineamientos de las 7 Transformaciones que promueven el desarrollo integral de Venezuela. Uno de los puntos clave del encuentro fue la instalación de la Mesa de Turismo Social y Comunitario.

Una iniciativa orientada a promover la organización turística desde las comunidades, fomentando la participación productiva y el aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos locales con un enfoque de identidad regional.

Con esta destacada gestión, el estado Carabobo se consolida como uno de los destinos más prometedores para el turismo en Venezuela producto del trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y Regional, las autoridades del sector turístico, los prestadores de servicios y los gobiernos municipales, que ha permitido posicionar a la entidad como un referente en la gestión turística dentro del país.

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