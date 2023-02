Carabobo FC y Atlético Mineiro empataron a cero goles en el estadio Olímpico de la UCV en la ciudad de Caracas en lo que respecta la llamada fase dos de la Copa Libertadores. El granate aguantó todo el ataque de los brasileros desde media cancha.

Hubo pocos disparos a puerta por parte de los industriales mientras que Mineiro buscó romper el cero. Un balón en la segunda parte dio en el poste; del resto los brasileros cayeron en el juego elaborado por el Carabobo.

Atlético Mineiro se desesperó en los minutos finales provocando faltas fuertes a los jugadores carabobeños. De hecho, hubo varias tarjetas amarillas ya en el final del encuentro para los componentes del club de Brasil.

Carabobo dejó un buen sabor en lo que fue su defensa, más no así en su ataque ya que muy pocas veces subían. Se dedicaron por completo a defender el partido y preservar el cero mostrando así que podían frenar al peligroso equipo.

🇫🇷 Bienvenu, Jérémy Vachoux!

🎥 O goleiro francês do @Carabobo_FC estreou na CONMEBOL #Libertadores segurando o ataque do @Atletico: 0-0 no jogo de ida da Fase 2. #GloriaEterna pic.twitter.com/gA778GCgRy

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 23, 2023