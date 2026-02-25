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El Carabobo FC protagonizó una jornada memorable en tierras chilenas al imponerse 1-2 frente a Huachipato y clasificar a la Fase 3, de la copa libertadores. La jornada se llevó a cabo en el Estadio CAP Acero de Talcahuano.

El equipo dirigido por Daniel Farías mostró una solidez táctica envidiable, logrando neutralizar el ímpetu local y capitalizar sus oportunidades en el momento justo.

El marcador se abrió al minuto 29 gracias a una genialidad de Eric Ramírez. Antes de finalizar la primera mitad, al minuto 42, Edson Tortolero Jr. amplió la ventaja con un soberbio cobro de tiro libre que dejó sin opciones al guardameta chileno. Aunque Huachipato descontó al minuto 87 con un cabezazo de Cris Martínez, el «Granate» resistió con orden para sellar la victoria.

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Carabobo FC en Fase 3

Este triunfo representa un hito sin precedentes para la institución, ya que es la primera victoria como visitante del Carabobo FC en competencias de la CONMEBOL. Además, es la primera vez que el club logra superar una llave de ida y vuelta en un torneo internacional. Con este avance, el equipo valenciano ya tiene asegurada, como mínimo, su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Hecho que garantiza competencia internacional para todo el semestre.

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El próximo reto para el conjunto carabobeño será la Fase 3. Se enfrentará al ganador de la serie entre el Club 2 de Mayo (Paraguay) y Sporting Cristal (Perú). Si el equipo logra superar esta última instancia previa, ingresará oficialmente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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