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El Carabobo FC demostró garra en su debut del Torneo Apertura 2026. Los industriales igualaron 0-0 ante Portuguesa en un Misael Delgado que vibró hasta el final.

Fichajes en el 11 inicial

Daniel Farías lanzó toda la carne al asador desde el arranque. Figuras como Alexander González, Edson Castillo y Maurice Cova debutaron oficialmente con la camiseta granate.

El equipo local controló el balón con un dominio del 60,3%. A pesar de las llegadas, el grito de gol se ahogó en las manos del portero rival.

La expulsión que cambió el guion

La adversidad golpeó temprano al equipo carabobeño. Abraham Bahachille vio la tarjeta roja directa al minuto 45+4, dejando al equipo con diez hombres todo el complemento.

Sin embargo, los «industriales» no retrocedieron. Generaron peligro constante y lanzaron un total de 22 centros, buscando desesperadamente la victoria ante su afición.

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Carabobo FC debutó Torneo

El gran protagonista de la tarde fue el arquero Lucas Bruera. El argentino sumó su arco en cero número 47 tras detener tres disparos claros de gol. Bruera frustró al atacante Gonzalo Salega en tres duelos directos. Gracias a sus reflejos, Carabobo aseguró un punto valioso en un partido que se tornó cuesta arriba.

Próximo reto: El corazón de los Andes

La igualdad dejó buenas sensaciones por el volumen de juego mostrado. Ahora, el Granate pasará la página para enfocarse en su visita a Trujillanos la próxima jornada.

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