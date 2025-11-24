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El Carabobo FC conquistó este domingo el Torneo Clausura 2025 de la Liga FUTVE, tras vencer 1-0 a la Academia Puerto Cabello en una final inédita: la primera entre dos equipos del mismo estado en el fútbol profesional venezolano.

El héroe de la noche fue José Riasco, delantero de 21 años nacido en Ciudad Guayana, quien al minuto 59 aprovechó un grave error defensivo de la Academia. Un pase hacia atrás desde el mediocampo no pudo ser controlado y dejó la pelota servida para que Riasco definiera sin dudar, marcando el gol que sentenció el título para el granate.

Carabobo FC campeón del Torneo Clausura 2025

El conjunto dirigido por Daniel Farías firmó así un semestre excepcional. El técnico tachirense consiguió su segundo Torneo Clausura como entrenador en el fútbol venezolano y ahora va en busca de su tercer título absoluto.

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Para Carabobo FC, este es su primer título del Torneo Clausura, sumándose al Torneo Apertura que levantaron en 2024, consolidando un ciclo de gran crecimiento y estabilidad deportiva.

La afición granate también tuvo un papel destacado, llenando de energía la final y acompañando al equipo en un momento histórico para la institución.

Con este triunfo, Carabobo FC aseguró su pase a la final absoluta, donde se enfrentará a UCV FC, con la misión de conquistar el campeonato nacional y cerrar un año inolvidable.

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