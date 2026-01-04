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La Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, anunció que a lo largo del año 2025, Carabobo fue referencia cultural y artística, con la realización de diversas actividades que permitieron la exposición de las diferentes manifestaciones artísticas.

La Primera dama señaló que dentro de las grandes actividades realizadas se encontró el “1er Salón Nacional de la Ilustración” Carabobo 2025, el cual, contó con la sala interactiva Pasaje Anime, y la participación de artistas en edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad, quienes a través de su talento aplicaron técnicas diversas como trazos hechos a mano y digitales.

A su vez, destacó que en el “67 Salón Arturo Michelena”, efectuado por tercer año consecutivo en el Museo de la Cultura, más de 300 artistas mostraron sus obras en pintura, fotografía, escultura, arte digital, audiovisual, composición, grabado, mosaico y textil, las cuales engalanaron las salas amarilla, azul, roja, además de la gran rampa, pasillos, rincones y el lobby del recinto.

De igual forma, destacó que la gran novedad este año fue la sala inmersiva ubicada en la sala verde, donde los visitantes vivieron la experiencia de ver ante sus ojos tomar vida varias de las obras de Arturo Michelena, gracias a la Inteligencia Artificial, así como se proyectaron en las pantallas la bienvenida a los visitantes por parte del Gobernador Rafael Lacava, y episodios de la vida de uno de los más grandes exponentes de la pintura venezolana.

Carabobo epicentro de tradiciones



En cuanto a tradiciones y manifestaciones culturales de la región, precisó que el martes de Carnaval miles de personas acompañaron el baile de la hamaca en Puerto Cabello en su 154 aniversario con la agrupación “Tambores de San Millán”, donde las mujeres ataviadas con sus vestidos de flores lloraron al difunto y a los hombres que con varas lucharon por recuperar su honor.

Por otro lado, se celebró la icónica tradición de San Juan Bautista durante el mes de junio, el cual, recorrió al son de tambores toda la región, en especial Naguanagua, Puerto Cabello, Valencia y Guacara, donde diversas agrupaciones y cofradías procedentes de varios estados del país, visitaron al estado Carabobo para ser partícipes de estos encuentros en homenaje al santo que “to´lo tiene y to´lo da”.

Sede de eventos nacionales e internacionales

Nancy de Lacava también explicó que dentro de las diversas actividades realizadas, productores audiovisuales de todo el país participaron en el III Festival de Cine Independiente 2025 celebrado en el Teatro Municipal de Valencia, donde se hizo un reconocimiento a la creatividad, ingenio y dedicación de los productores del estado Carabobo.

De igual manera, indicó que los espacios del Museo de la Cultura recibieron el 19° Festival Mundial de Poesía con Presencia Internacional y Solidaridad con Palestina, donde se interpretaron diversas composiciones literarias con mensajes de paz y armonía.

Asimismo, Carabobo fue subsede del Festival Internacional de Teatro Progresista, donde agrupaciones teatrales de Brasil y Palestina hicieron presencia para mostrar sus diferentes manifestaciones artísticas.

Otro evento de gran trascendencia que acaparó la atención de la población, fue el Festival de Muralismo Ciudad Mural celebrado en Valencia y Puerto Cabello, el cual sirvió para la transformación de espacios urbanos en galerías a cielo abierto para la muestra de obras que destacan el colorido de estas ciudades.

Obras para el desarrollo cultural

Durante el 2025, se realizaron grandes obras para el fortalecimiento cultural en la entidad, en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, donde destaca la reinauguración de la Casa de la Cultura de Ciudad Alianza en el municipio Guacara.

Por otra parte, más de 2 mil 500 jóvenes músicos participaron en un macroconcierto en el marco del 50º aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros juveniles e infantiles Simón Bolívar en el Fórum de Valencia, donde los asistentes disfrutaron de piezas musicales interpretadas por esta agrupación.

En materia musical, se destaca la inauguración de la sede de El Sistema en el municipio San Joaquín, espacio que servirá para la captación y formación de jóvenes músicos en el eje oriental de la región.

Por otro lado, El Autobús de Nancy, ubicado en el Museo de la Cultura, arribó a su segundo aniversario al servicio de los niños y niñas de Carabobo, donde recibió a niños y niñas que participaron de diversos talleres creativos como pintura, dibujo, además de títeres y cuenta cuentos.

Con estas actividades, se demuestra el compromiso articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava en fomentar las manifestaciones culturales en los carabobeños y carabobeñas.

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