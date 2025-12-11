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La delegación del estado Carabobo que participa en los III Juegos Nacionales Comunales 2025, se alzó con la medalla de oro en la prueba de actividad física de adultos mayores; en la modalidad de clase colectiva.

Presentación que dejó al jurado y al público asistente impactado y fascinado por la diversidad de coreografías, que reflejó la riqueza cultural de los 14 municipios de la región. El equipo carabobeño se alzó con el título tras conseguir una calificación de 53 puntos.

Y superó por apenas un punto a Miranda que se quedó con la medalla de plata, mientras que Cojedes se quedó con el bronce tras obtener 47 unidades. Para así sumarse a al judo y al atletismo en la lista de disciplinas que han dado medallas a la delegación Vinotinto.

Lisbeth Cedeño, instructora del adulto mayor, señaló que las personas de la tercera edad han tenido un espacio significativo en actividades físicas. Las cuales le han dado un gran orgullo a la delegación carabobeña que participa en esta justa.

“Es un placer para mí estar el día de hoy aquí recibiendo esta medalla de oro, fue una preparación exhaustiva para poder lograr este ansiado premio, que es producto del esfuerzo de todos los que formamos este equipo”, expresó.

III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025, Carabobo líder del medallero

En el medallero general, la delegación vinotinto encabeza la tabla con 9 de oro, 3 de plata y 7 de bronce, seguido de Lara con un 7 preseas de oro, 8 de plata y 6 de bronce. Mientras que Miranda cierra el top 3 con 7 doradas, 4 plateadas y 7 de bronce, lo que demuestra el alto nivel de los deportistas carabobeños presentes en esta justa.

Este tipo de competiciones forman parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de promover las prácticas deportivas en las comunidades y dar cumplimiento al Plan Los Ángeles 2028 destinado a la masificación deportiva.

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