Con tan solo 14 años de edad, la joven atleta Isabella Sánchez, integrante de la delegación carabobeña, estableció un nuevo récord nacional en lanzamiento de jabalina y obtuvo medalla de oro para Carabobo, durante su participación en los “XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025”, al registrar una marca de 40,88 metros en esta exigente disciplina atlética.

Este triunfo se suma a la destacada actuación de la delegación carabobeña en el certamen que, bajo el lema “Donde Nacen los Campeones”, se desarrolla en los estados Yaracuy, Lara y Falcón. Hasta la fecha, Carabobo acumula un total de 29 medallas en el medallero general: 4 de oro, 7 de plata y 18 de bronce.

XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025

En esta edición de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles reúnen a delegaciones de 25 entidades del país, entre ellas Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Caracas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Guayana Esequiba, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

La participación de Carabobo en estas justas, es posible gracias a la gestión deportiva impulsada por el gobernador Rafael Lacava, a través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte), institución que acompaña y respalda a cada atleta en competencias de carácter nacional, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro para el fortalecimiento del deporte estudiantil y la formación de futuros campeones.

