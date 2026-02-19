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Durante estos Carnavales 2026, el estado Carabobo se consolidó como uno de los destinos preferidos por temporadistas, logrando un 90% de ocupación hotelera y un crecimiento en el número de visitantes que acudieron a las diferentes actividades, organizadas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Corporación de Turismo (Corprointur).

Alba Adrianza, Autoridad Única de Turismo en Carabobo, señaló que durante estos días de asueto, visitaron a los principales prestadores de servicio de alojamiento en la región, para obtener información precisa que permitirá potenciar y continuar aumentando el número de turistas al estado.

«Fue un asueto exitoso, realizamos visitas de inspección y monitoreo de la ocupación hotelera que ascendió a un 90%, validamos el flujo de visitantes, dándoles una atención directa y articulada entre Corprointur y el Instituto Nacional de Turismo (Inatur) lo que también nos permitió potenciar relaciones con prestadores de servicio e idear nuevas medidas que optimicen el disfrute de los visitantes», detalló.

Adicionalmente recalcó que se superaron las expectativas con la activación de Puntos Información Turística (PIT) en los 14 municipios del estado, atendiendo a más de 70 mil personas durante estos Carnavales 2026.

«En esta temporada aumentamos a 23 el número de Puntos de Información Turística, para brindar una mejor atención a nuestros visitantes, en sitios emblemáticos del estado entre los que destacan, Campo Carabobo en el municipio Libertador, Playa El Palito en Puerto Cabello, así como el Zoo Aquarium de Valencia, por solo mencionarles algunos de ellos», enfatizó.

Carabobo destino en Carnaval

La máxima autoridad en turismo en la región informó que entre los destinos más visitados se encuentra el Parque Draculandia que durante el asueto recibió más de 20mil personas, seguido de otras alternativas como Playa Sonrisa, Isla Larga, Bahia de Patanemo, Playa La Rosa, el Parque Negra Hipólita y el Cerro El Casupo”.

Adrianza explicó que las actividades de impulso al turismo comunitario enmarcadas en el “Plan Ríe Carnaval 2026 Viva Venezuela”, concluyeron este martes en el río Vigirima del municipio Guacara y en el Urbanismo Ciudad Chávez, en el municipio Valencia, Este proyecto, permitió que durante estos Carnavales 2026, se desplegaran más de mil 600 recreadores de la Red Integral de Recreación (REIR) en todo el estado, para atender a turistas con actividades deportivas, recreativas y culturales en los 173 circuitos comunales.

Este balance positivo tras los Carnavales 2026, dan cumplimiento a las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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