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Como parte de las políticas públicas para la promoción de la cultura en la región, el estado Carabobo será subsede del Festival de Teatro Venezolano, evento que se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto, y que contará con la participación de agrupaciones en distintos escenarios de la entidad con entrada gratuita para el público, todo bajo el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Cultura.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sala María Luisa Escobar del Museo de Arte Valencia (MUVA), autoridades culturales regionales, junto a productores y artistas de las artes escénicas, anunciaron que este evento en Carabobo será en homenaje al icónico actor y director de las tablas Jesús Mercado, y señalaron que la programación iniciará con talleres formativos y continuará con las presentaciones a partir del jueves 29 de agosto, día de la inauguración.

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En tal sentido, Nathaly Bustamante, secretaria de Cultura de Carabobo enfatizó que gracias al presidente Nicolás Maduro, este evento se desplegará en todo el país y sus circuitos comunales, y recalcó que Carabobo tendrá como escenarios el Teatro Municipal de Valencia, el MUVA, el Teatro Arlequín y en la comunidad de Ciudad Plaza en la parroquia Miguel Peña.

«Gracias de verdad al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Rafael Lacava y a la alcaldesa Dina Castillo, por apoyar este festival, esta iniciativa donde vamos a tener la presentación de muchas agrupaciones de teatro, no solo para adultos, sino teatro infantil, de títeres, es por eso que es un honor invitar al pueblo carabobeño a qué asista a partir del día 29 asista al Teatro Municipal de Valencia, aquí al MUVA y al Teatro Arlequín», indicó.

Por su parte, Luis Salvador Feo La Cruz, director del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Carabobo, celebró que el talento carabobeño se muestre y se visibilice más en esta actividad, en la que se honra la amplia trayectoria y aporte del actor Jesús Mercado, a las artes escénicas de la región.

Programación del Festival de Teatro Venezolano

«Anunciamos la programación del Festival de Teatro Venezolano, que comienza este jueves 28 con una jornada de reflexión con cinco mesas de trabajo en la que participarán las agrupaciones de teatrales y todas aquellas personas interesadas en la discusión del nuevo teatro venezolano. A partir del 29 hasta el 31 tendremos una programación de 13 actividades, de 13 funciones», añadió.

Cabe destacar que la población podrá obtener mayor información de la programación del «Festival de Teatro Venezolano 2025» en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y del Museo de Arte de Valencia.

La programación iniciará el jueves 28 de agosto con la jornada de cartografía teatral en los espacios del MUVA a partir de las 9:00 am. Mientras que el viernes 29 de agosto será la inauguración formal del «Festival de Teatro Venezolano 2025», en el Teatro Municipal de Valencia a las 3:00 pm en homenaje a Jesús Mercado, luego a las 6:00 pm será el Show de Improdesafio en la plazoleta Alfredo Sadel del Teatro. Posteriormente a las 8 pm, se presentará Miguel Espejo con «La Cantadera» en este mismo espacio.

Las actividades continúan el sábado a las 9:00 am con Títeres La Tarasca y la obra «El Panadero» en el MUVA. De igual manera a las 4:00 pm, se presentará la obra «La Pulga y el Piojo» en el Teatro Arlequín «. Asimismo, a partir de las 5:00 pm, Títeres Panelin estará en la plazoleta Alfredo Sadel, mientras que en el Teatro Arlequín se llevará a cabo la actuación del «Show Bigmimo». Posteriormente, a partir de las 6:00 pm se presentará el Show de los Enanos y el Ensamble Teatral José Ignacio Cabrujas en los espacios del MUVA.

El domingo 31 de agosto a las 11:00 am, las agrupaciones Zanni Teatro y Por Teatro Títeres estarán en el MUVA para recrear al público. Mientras que a las 3:00 pm estará el Show de los Lunáticos en el Teatro Arlequín, y a partir de las 4:00 pm en el Teatro Municipal de Valencia, será la puesta en escena de las obras «La casa de Bernarda Alba» y lectura dramatizada de «Salto Atrás».

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