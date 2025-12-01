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Los diseños textiles de Carabobo Sostenible fueron presentados en la Feria Internacional del Turismo que se realizó en Puerto Cabello. La Plaza Bolívar de Puerto Cabello se llenó de glamour para la presentación de estos diseños.

La Primera Combatiente del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, indicó que en esta colección. Se presentaron diversos diseños elaborados por textileras de los 14 municipios de la región con materiales sostenibles, lo que demuestra un aprovechamiento responsable de diferentes productos.

“Celebramos el talento y la dedicación de nuestra textileras certificadas de nuestra región, las cuales transforman historia, identidad y sostenibilidad en piezas únicas, es por eso que podemos decir que Carabobo late en cada puntada, cada textura guarda la esencia de nuestra tierra, y cada traje es el resultado del esfuerzo de estas creadoras que hacen grande a nuestro estado”, sostuvo.

Carabobo Sostenible presentó su colección de diseños textiles

Asimismo, precisó que este tipo de iniciativas ayudan al emprendimiento de las costureras para mostrar sus bondades a toda Venezuela y el mundo, en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“A través de Carabobo Sostenible hemos impulsado y empoderado a cada integrante de este programa, visibilizando ese trabajo hermoso, dedicado y profundamente creativo que realizan. Por esa razón, me siento profundamente orgullosa de todo lo que hemos logrado con este hermoso proyecto que nos ha ayudado a transformar vidas y mostrar lo mejor de nuestra gente”, dijo.

Cabe destacar que en este imponente desfile, estuvo presente el icónico diseñador venezolano Raenrra, quien también estrenó su colección 2026 “Dolce Di Sabbia”, con diseños en vanguardia que cautivaron al público asistente a este evento.

Este tipo de actividades forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer el reciclaje y cuidado del medio ambiente a través de manifestaciones artísticas y culturales, así como hacer de Carabobo el epicentro de diversos eventos nacionales e internacionales.

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