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Leones del Caracas sigue con vida luego de derrotar a Navegantes del Magallanes 7×3 en el estadio Monumental Simón Bolívar. Los melenudos tuvieron capacidad de responder para dar vuelta al encuentro.

Los turcos se fueron adelante en el primer capítulo con dos carreras, Carlos Rodríguez anotó la primera por los magallaneros empujado por Rougned Odor. Odor anotaría la segunda de Magallanes en ese tramo.

Pero Caracas supo responder con dos en el tercero para empatar el encuentro, Víctor Bericoto pegó sencillo y Orlando Arcia la sacó del parque. Los capitalinos anotaron dos más para irse arriba en el cuarto tramo.

Caracas sigue con vida tras derrotar a Magallanes

Un hit de Víctor Bericoto le dio la ventaja al Caracas para que se fueran adelante en la pizarra. Magallanes anotó una más en el séptimo, mediante una base por bolas a Tucupita Marcano pero Caracas no se durmió en el cierre del séptimo y anotó dos más.

Otros resultados

Cardenales 13, Tiburones 4

Juegos para este lunes

6:00 p.m. Magallanes visita a Caribes en Puerto La Cruz

7:00 p.m. Bravos ante Leones en el Monumental de Caracas

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