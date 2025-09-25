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¡El eclipse de CLX se energiza con el mejor rock! Este sábado 8 de noviembre, Valencia, capital industrial de Venezuela, se prepara para una noche cargada de emoción, energía y música en la CLX Night Run 4.ª edición, la carrera nocturna más esperada del país este 2025.

Este año, el evento running de CLX Group promete superar todas las expectativas con nuevas colaboraciones, su icónico recorrido 7K bajo el cielo estrellado de Valencia y también, el regreso de la legendaria banda Caramelos de Cianuro, quienes cerrarán la night run con un show inolvidable que pondrá a vibrar la ciudad entera al ritmo de sus más grandes éxitos.

“La CLX Night Run vuelve este año con todo, presentando en esta 4.ª edición a Caramelos de Cianuro, quienes un año más, se unen a nosotros para ofrecer a Venezuela una experiencia de cierre única tras una jornada llena de adrenalina en cada paso”, expresó el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

La agrupación liderada por Asier Cazalis y Pavel Tello llevará su característico sonido y su potente repertorio a la única carrera nocturna del país, entre los que se incluyen clásicos como “No eres tú”, “Rubia Sol Morena Luna”, “Verano” y “Sanitarios”, junto con temas de su undécimo disco de estudio, “Control”, lanzado en 2021; en un show que promete ser uno de los más memorables de la década.

Consigue tus entradas a través del portal web oficial www.clxnightrun.com o en cualquiera de las tiendas físicas de CLX Samsung y MultiMax en el territorio nacional.

Caramelos de Cianuro CLX Night Run 4.ªedición

Con más de 30 años de historia y múltiples nominaciones a premios como los Latin Grammy, Caramelos de Cianuro se ha convertido en una de las bandas venezolanas más influyentes y reconocidas en el mundo, con un estilo distintivo que fusiona el rock alternativo con sonidos pop, marcando a generaciones de fans tanto dentro como fuera del país.

Su primer álbum oficial llegó en 1994, con “Cuentos para adultos”, seguido de “Harakiri City”. Luego llegaron discos icónicos como “Miss Mujerzuela” (2000), que marcó un antes y un después para la banda con temas como “El Flaco”, “Las Estrellas” y “Verónica”, seguido por “Frisbee” (2002), donde consolidaron un sonido más internacional con “Las Notas”, “Surfer Girl”, “El Último Polvo” y “Sanitarios”.

Posteriormente, álbumes como “Flor de fuego” (2006), “Caramelos de Cianuro” (2010) y “8” (2015) reafirmaron su lugar en la música latina. Actualmente, la banda se encuentra en su gira CDC Tour 2025, siendo la CLX Night Run 4.ª edición una de las mejores oportunidades para verlos en vivo en Venezuela este año.

Recorrido 7K CLX Night Run

La CLX Night Run 4.ª edición mantiene su esencia como la carrera nocturna más esperada del año. El recorrido de 7 kilómetros iniciará a las 7:00 PM en Wynwood Park, y pasará por sitios emblemáticos de la Gran Valencia como la Villa Olímpica, la Redoma de Guaparo, el Polideportivo Misael Delgado y la Plaza Drácula. Los corredores deberán llegar hasta la pantalla de MultiMax en la Av. Bolívar, para luego retornar y culminar en Wynwood Park, donde les espera el gran espectáculo musical.

Los corredores podrán participar en diversas categorías: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+).

Las inscripciones para la CLX Night Run 4.ª edición ya están abiertas a través de la página oficial www.clxnightrun.com, así como en las tiendas físicas de CLX Samsung y MultiMax en todo el país.

Tras registrarse, los corredores recibirán un kit deportivo completo que incluye: la camisa oficial de la CLX Night Run 2025, un chip de cronometraje, número de corredor, hidratación en ruta, refrigerios al finalizar, servicio de guardarropa, una medalla de participación y dos entradas al concierto de Caramelos de Cianuro. El mismo será entregado el día sábado 8 de noviembre en Wynwood Park, en el horario de 11:00 AM a 4:00 PM.

Para quienes deseen ver únicamente el cierre de Caramelos de Cianuro, el CEO de CLX Group, Nasar Dagga recordó que pueden comprar sus entradas al espectáculo a través del portal web oficial www.clxnightrun.com.

Premios y sorpresas

Los ganadores absolutos de la CLX Night Run 4.ª edición, tanto en la categoría masculina como femenina, serán reconocidos con premios que incluyen:

Primer lugar: $800 en metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a Madrid.

$800 en metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a Madrid. Segundo lugar: $600 en metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje a la Isla de Margarita.

$600 en metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje a la Isla de Margarita. Tercer lugar: $400 en metálico, $200 en Gift Card de MultiMax y un pasaje a Caracas.

Como es tradición, se reconocerá a los ganadores por categoría, quienes recibirán una Gift Card de MultiMax de $150 para la primera posición, $120 para el segundo lugar y $100 para el tercero.

Asimismo, CLX confirmó sorteos sorpresa entre los participantes de la carrera nocturna, con los que podrán aumentar sus posibilidades de ganar uno de los 50 productos de última tecnología de Multimax o 4 pasajes a Margarita cortesía de Aerolíneas Estelar. También, si eres uno de los primeros 500 participantes, optarás por uno de los premios especiales.

“Para nosotros, la CLX Night Run 4.ª edición es mucho más que una competencia; es una experiencia que nos une y nos impulsa a superarnos. Desde CLX Group, seguimos apostando por iniciativas que impacten de forma positiva a los venezolanos, conectando con nuestra gente en cada paso” expresó Nasar Ramadan Dagga.

Valencia vibra al ritmo de CLX

La CLX Night Run 4.ª edición regresa este 2025 junto a Nasar Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, de la mano de grandes marcas que apuestan por el deporte, la innovación y la experiencia de vivir la ciudad de una manera diferente.

Entre los patrocinadores oficiales destacan empresas líderes en distintos sectores: CLX Group, MultiMax, Vetrux, Traki, Gatorade, Forum Supermercados, Aerolíneas Estelar, SJ Electronics y Omega Electronics, Keyton, Carabobo Runners, Condesa y Kucce, quienes fortalecen con su presencia la experiencia deportiva y musical más esperada del año.

Los interesados pueden asegurar su participación desde ya a través de la página oficial www.clxnightrun.com y en las tiendas CLX Samsung y MultiMax en todo el país.

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