Compartir

Viviendo la adrenalina previa a la carrera nocturna, CLX ICONS reveló a Asier Cazalis y Pável Tello, integrantes de la mítica banda Caramelos de Cianuro, como los protagonistas de la décima edición de la revista del grupo empresarial CLX.

La revelación de la portada tuvo lugar en MultiMax Valencia, durante la rueda de prensa de la CLX Night Run cuarta edición, el evento runner del año que llenará de luz, música y energía a la capital industrial de Venezuela el próximo 8 de noviembre.

“Desde CLX Group, apostamos por crear las mejores experiencias e incentivar el talento venezolano para conectar con nuestra gente. En esta edición que llega tan cerca de la CLX Night Run, nos complace presentarles a Caramelos de Cianuro, una banda que nos ha acompañado a través de los años en celebraciones, eventos corporativos, nuestra carrera, y ahora, como la nueva portada de CLX ICONS. Esperamos que disfruten de este producto que creamos especialmente para ustedes” expresó Nasar Dagga, CEO de CLX Group.

Acompañados por medios de comunicación de todo el país, aliados, invitados especiales e influencers destacados, la editorial presentó su tercera colaboración musical, cerrando así con Caramelos de Cianuro una trilogía de artistas venezolanos icónicos.

Caramelos de Cianuro, la 10ma portada de CLX ICONS

Preparando el escenario para el gran concierto en la CLX Night Run, la décima edición tiene como eje central “el pasado que nos conecta”, resaltando la nostalgia como motor que impulsa a seguir caminando con más fuerza hacia el futuro.

“Estoy muy agradecida y honrada de poder contar la historia de Caramelos de Cianuro, una banda icónica que ha conectado generaciones a través de la música, que sabemos que tiende puentes y nos conecta, nos lleva a momentos memorables del pasado. Esperamos que todos disfruten tanto como nosotros disfrutamos crear esta portada y todo el contenido editorial que van a conseguir adentro” afirmó la directora de CLX ICONS, Jineth González.

La agrupación caraqueña llevará su característico sonido y potente repertorio a la única carrera nocturna de Venezuela. Con más de tres décadas de trayectoria, han creado clásicos del rock venezolano como “Sanitarios”, “Rubia Sol Morena Luna”, “Dos Caras, Dos Corazones” y “Verónica”, junto con temas de su undécimo disco de estudio, Control (2021).

La irreverencia convertida en permanencia

En esta edición, CLX ICONS invita a los lectores a sumergirse en una conversación íntima con Asier y Pavel, donde la banda reflexiona sobre su legado, evolución y la eterna búsqueda de la canción perfecta. A través de una entrevista exclusiva con el periodista Luis Olavarrieta, revelan cómo la irreverencia de sus primeros años se transformó en permanencia, madurez y disciplina artística.

La revista también ofrece un recorrido visual por la estética de la banda, junto con una retrospectiva de su discografía que ha acompañado la memoria colectiva de Venezuela: desde “Cuentos para adultos” hasta “Interstellar” (2024). Esta décima edición celebra la constancia y el poder del arte que trasciende modas: un homenaje a la música que nos une, nos mueve y nos conecta con el pasado para impulsarnos hacia el futuro.

Qué encontrarás en CLX ICONS, edición septiembre-octubre 2025

Esta edición de CLX ICONS destaca voces que inspiran: Desde lo digital, Katty Kanzler invita a redescubrir la identidad con “El fenómeno de Venezolario”. También se celebra la creatividad culinaria con María Evans y “Postres de autor con espíritu y alma venezolana”, mientras Isaías Landaeta comparte aventuras en “Nos fuímonos de viaje”. La Vero Gómez se muestra en 19 preguntas, acercando su personalidad y carrera a los lectores.

Además, Ana María Simón explora el poder de la voz y el encanto de reinventarse, mientras Joanna Hausmann demuestra que el humor puede convertirse en magia de Disney. Elías Crespín acerca a los lectores a “la poética del electrocinetismo”, homenajeando el movimiento y la geometría en el arte venezolano.

Donde ubicar la 10ma edición de CLX ICONS

El empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga recordó a los interesados en adquirir un ejemplar de la 10ma edición de CLX ICONS que podrán hacerlo de forma gratuita a través de las tiendas ‘brandshops’ CLX Samsung, Multimax, XIO Store a nivel nacional.

La revista de CLX Group

En más de dos años, CLX ICONS ha presentado diez ediciones llenas de talento e historias que marcan la cultura venezolana. La décima edición con Caramelos de Cianuro se suma a una lista de figuras icónicas que han protagonizado la revista, incluyendo Noreh, Camila Canabal, Scarlet Ortiz, Diana Silva, José Ramón Barreto, Oscarcito, Ileana Márquez Pedroza y Mimi Lazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

En este sentido, el empresario venezolano Nasar Dagga resalta el compromiso de este producto editorial con ofrecer una mirada más profunda al corazón de la identidad venezolana, reconociendo el talento, la creatividad y la perseverancia existente en las historias de éxito que nacen cada día en el país.

Mantente actualizado con lo último en moda, tendencias y el mundo del espectáculo a través de la página web, www.clxicons.com, así como en redes sociales como @CLX.Icons. Léenos y sé parte de lo icónico.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: