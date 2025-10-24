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Este jueves 23 de octubre CLX ICONS reveló la décima portada de su revista impresa, una edición única que tiene como protagonista a la reconocida banda de rock venezolana Caramelos de Cianuro.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la tienda Multimax de la Avenida Bolívar de Valencia, y contó con la animación de Diana Silva, Miss Venezuela 2022.

«Estamos muy felices porque hacemos referencia a una banda súper reconocida en nuestro país en muchísimos años, la mejor banda de rock venezolana que van a decir presente este 8 de noviembre aquí en valencia, en la CLX Night Run”, expresó Silva.

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Décima edición revista CLX ICONS

La décima edición de CLX ICONS ofrece una entrevista exclusiva de la banda Caramelos de Cianuro, explorando sus más de 30 años de carrera, desde sus orígenes hasta los planes que tienen en la actualidad.

Tras la revelación de la portada de CLX Icons con Caramelos de Cianuro, la banda compartió un emotivo video de agradecimiento.

“Gracias por la revista, gracias por el apoyo, no solo nosotros, sino a tantos artistas venezolanos que están haciendo las cosas muy bien, y nos vemos el 8 de noviembre en la carrera nocturna”.

Por su parte, Jineth González, directora general de la revista CLX ICONS, dío a conocer que esta décima edición viene con grandes sorpresas.

“Estoy muy agradecida y honrada de poder contar la historia de Caramelos de Cianuro, una banda icónica que ha conectado generaciones a través de la música, que sabemos que tiende puentes y nos conecta, nos lleva a momentos memorables del pasado, esperando que todos disfruten tanto como nosotros disfrutamos crear esta portada y todo el contenido editorial que van a conseguir adentro”

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