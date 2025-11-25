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Cardenales de Lara anunció la contratación de Willians Astudillo, el jugador había sido dejado libre por Caribes de Anzoátegui y estaba cumpliendo una sanción por dopaje. El utility está ya entrenando con los “pájaros rojos”.

Astudillo es un jugador versátil, que puede jugar en primera base como en los jardines, es por ello que el equipo larense le dio la oportunidad. Ya había estado reforzando al club occidental hace unas temporadas.

Cardenales de Lara anunció la contratación de Willians Astudillo

Jugó en las mayores como en otras ligas internacionales y podría aportar mucho al equipo tanto para lo que queda de temporada como para una eventual postemporada. Además lo que pueda aportar en conocimientos a los bateadores jóvenes.

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“Estamos muy contentos con la llegada de Willians Astudillo, es un jugador versátil y un bate respetado en la liga”, dijo José Yépez, gerente deportivo del equipo crepuscular, al departamento de prensa del club.

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