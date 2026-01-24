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Cardenales de Lara eliminó al Zulia y Caribes a la final

By Danny Valdiviezo
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Cardenales dio zancadilla a Magallanes en Valencia
Alí Sánchez uno de los más valiosos por Cardenales. Foto: LVBP.

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Danny Valdiviezo
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Cardenales de Lara igualó el segundo puesto del Round Robin al dar cuenta de Águilas del Zulia con pizarra de 8×1 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Los pájaros rojos siguen con vida e intentan llegar a la final.

Lara en el quinto tramo al igual que la noche del jueves tuvo una reacción positiva y anotó un total de siete carreras. Además de eso los lanzadores crepusculares mantuvieron a raya a la ofensiva del Zulia.

Cardenales de Lara igualó el segundo puesto

El panorama del Round Robin sigue complicándose y hay que esperar que podría ocurrir el duelo entre Lara y Magallanes mañana sábado. Águilas del Zulia queda eliminado del Round Robin 2026.

Caribes a la final

Caribes de Anzoátegui clasificó a la gran final de la temporada 2025-2026. La tribu oriental derrotó a Bravos de Margarita 9×3.

Juegos para este sábado:

5:30 p.m. en Puerto La Cruz, Bravos ante Caribes

6:00 p.m. en Barquisimeto, Magallanes y Cardenales

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Magallanes emboscó a Cardenales y sube al segundo y Caribes derrotó a Zulia (pizarra)

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SourceNoticias24Carabobo
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