Hoy arranca la Gran Final de la LVBP 2023 2024, las emociones beisboleras comienzan hoy a las siete de la noche. Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara serán los equipos que se enfrentarán para luego representar a Venezuela.

Tiburones no levanta un trapo campeonil desde la campaña 1985 1986, llegaron a la final en la 1986 1987 donde se lució Urbano Lugo por el Caracas colocando un no hit no run. Luego cayeron en un letargo.

Volvieron a la final en otra temporada, como el año pasado, donde no pudieron con Leones del Caracas. Desde hoy tienen una nueva oportunidad para buscar el campeonato en la pelota profesional venezolana.

Gran Final de la LVBP 2023 2024, La guerra entre Ozzie Guillén y Henry Blanco

Oswaldo Guillén jugó con Tiburones en aquellos años donde Pedro Padrón Panza era el dueño del equipo. Era uno de los componentes de la llamada “Guerrilla” que logró varios campeonatos.

Aquel equipo estaba sobrado de talento con jugadores de la talla de Luis Salazar, Gustavo Polidor, Carlos “Café” Martínez. Además de Argenis Salazar, Luis Mercedes Sánchez entre otras estrellas.

Fue una líder en el campocorto con Medias Blancas de Chicago y luego los llevó a la Serie Mundial en aquel glorioso 2005. Ahora tiene la oportunidad de levantar la Copa de campeón este año.

Por su parte, Henry Blanco llega a la final por segundo año consecutivo, el año pasado lo hizo con La Guaira y ahora con Cardenales. Hasta ahora se espera mucho también del equipo crepuscular en esta batalla beisbolera.

Uno solo será el campeón

Luego de que empezara la temporada con ocho clubes, se redujo a cinco en enero y solo quedan dos. Uno solo de este par será el campeón desde esta noche a las 7:00.

