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Cargamento de fueloil venezolano salió rumbo a Europa

By Danny Valdiviezo
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Cargamento de fueloil venezolano

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Danny Valdiviezo
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Un cargamento de fueloil venezolano salió desde la refinería de Amuay en el estado Falcón rumbo al continente europeo. Desde hace dos años no salía un cargamento similar desde Venezuela.

Indicó la agencia Reuters que el buque “Aframax Seawish” lleva un promedio de medio millón de barriles de fueloil. El mismo con un alto contenido de Azufre mediante la comercializadora Trafigura.

El buque el cual ya se encuentra rumbo a Europa tiene como destino el puerto de Róterdam en Holanda y llegará a mediados de este mes. Este envío cuenta con el aval del programa de exportación de PDVSA.

El cargamento llegará al puerto holandés, el cual es conocido precisamente por ser el centro de transporte de fueloil en el viejo continente. Desde el mes de abril de 2024 no salían fueloil hacia otros países.

Cargamento de fueloil venezolano, ¿qué es el fueloil?

El fueloil (o fuelóleo) es un combustible líquido derivado del petróleo crudo, resultado de la refinación. Que se utiliza principalmente para generar calor en sistemas de calefacción (domésticos e industriales) y para mover motores, especialmente en barcos.

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Como en maquinaria pesada, clasificándose en grados según su viscosidad y pureza, desde destilados más ligeros (como el gasóleo para calefacción) hasta residuos pesados.

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