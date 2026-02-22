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Llega a Venezuela nuevo cargamento de insumos médicos

By Lubin Molero
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Cargamento médico de EE. UU. a Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Venezuela recibió este sábado un cargamento de suministros médicos procedentes de los EEUU, destinados a potenciar la red de atención primaria en todo el país. Los suministros arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, como parte de las estrategias del Ejecutivo para asegurar insumos esenciales en los ambulatorios.

La recepción del material contó con la presencia de Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela ante EE. UU., y Laura Dogu, encargada de negocios de la nación norteamericana. Ambos funcionarios supervisaron la llegada de los suministros. Destacando la coordinación logística que permitió concretar esta operación técnica y humanitaria en beneficio de la población venezolana.

Cargamento médico de EEUU a Venezuela

Un punto fundamental de este arribo es que los medicamentos fueron adquiridos mediante el mecanismo de desbloqueo de activos venezolanos en el exterior. Este avance se consolida como un resultado tangible de las recientes negociaciones bilaterales entre Caracas y Washington.

Con esta dotación, el Gobierno nacional busca blindar la capacidad de respuesta en los centros de salud de atención directa, garantizando tratamientos para diversas patologías.

Finalmente, las autoridades indicaron que la distribución de este cargamento se realizará de manera inmediata hacia los distintos estados del país.

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