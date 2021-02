Cargos para servirle al pueblo, no para hacerse ricos

Más claro no canta un gallo, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha librado una batalla campal contra la corrupción venga de donde venga, caso reciente la orden de aprehensión contra Jacob Grey gerente de Pdvsa Gas Comunal, otros por ahí están en salsa y no es de tomate, a esta orden del Presidente Maduro se le suman las palabras del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quién dijo que desde el partido Pduv se debe asumir esa lucha contra la corrupción, detectar y denunciar esos casos, se refirió a aquellos funcionarios que andan con hasta cinco escoltas, en camionetas de lujo, caravanas de vehículos, cerrando calles, para ellos pasar como reyezuelos, dijo de algunos que de vivir en Catia se mudaron a sendos apartamentos en zonas de ricos en Caracas, obviamente esto aplica en todo el país. Dijo Diosdado: «Yo exhorto a todos aquellos que tienen cargos de alta responsabilidad, que ellos no llegaron ahí para hacerse millonarios, para apoderarse del dinero del pueblo, sino para servirle al pueblo». «El que no lo entienda así que asuma sus responsabilidades y las consecuencias, estaría nadando contra la revolución, contra el Comandante Chávez, contra el mismo pueblo». Que así sea camarada Diosdado. En Carabobo hay muchos que nadan en esa corriente. CARNAVAL: La próxima semana lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de febrero, corresponde la celebración del carnaval, este año en pandemia y con una nueva cepa del coronavirus que es más letal y mayor su nivel de contagio, las cifras de casos positivos y pérdidas humanas de las últimas semanas son preocupantes, razón por la cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro anuncio que habrá flexibilización ampliada, más no «bochinches», eventos públicos, templetes y otras actividades que pongan en riesgo la salud de los venezolanos. Maduro resaltó que la flexibilización será pensando en las niñas y niños, que puedan disfrazarse, compartir en espacios abiertos con las respectivasn medidas de bioseguridad, pero no para que ningún alcalde propicie «desnalgues», monten artistas, venta de caña, ordenó a la Ministra de Interior Justicia y Paz, Carmen Meléndez poner mano dura para evitar que esos tres días, que le antecede un fin de semana, no sea el derrape. En el caso del estado Carabobo recordemos que ha estado en primer lugar en casos positivos de covid en semanas anteriores, y para nadie es un secreto que hay dueños de locales, quiénes en complicidad y la anuencia de autoridades policiales, no le paran a nada, porque pareciera que por encima de la salud esta su negocio de vender licor, entre otras cosas. Mano dura ministra Meléndez. DRÁCULA ACTIVADO: Apenas llegó de su viaje por Europa el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava para que se activara con fuerza su equipo y se le viera impulso a la gestión, se reactivó la distribución del gas doméstico en varios municipios, aunque falta aún la gran mayoría por recibir sus bombonas, los carabobeños celebran que ya puedan cocinar con gas y no a leña o con cocina eléctrica. Rafael Lacava visitó la comunidad de La Isabelica en dónde está abocado a dirigir los trabajos de mantenimiento y recuperación integral de esta zona. El pasado sábado fui a un desayuno en casa de un dirigente chavista en el sector Bello Monte uno, a escasos metros de La Isabelica, se acercaron habitantes de los sectores Bello Monte II, Los Tamarindos y Los Samanes. Posteriormente me invitaron a un sancocho en la comunidad de Flor Amarillo, pude compartir con vecinos de Bucaral, Quintas de Flor Amarillo y de la Urbanización Rafael Urdaneta, siempre es bueno escuchar a la gente, Chávez decía que el pueblo es sabio, me comentaron que les parece bien que el gobernador Rafael Lacava atienda a La Isabelica, pero no dejan de sentirse molestos porque aseguran que si lo que busca Lacava es la reelección debe considerar que en La Isabelica dónde existen nueve centros electorales históricamente, en los momentos más estelares y cruciales de la revolución, el chavismo pierde 70 a 30 en otros casos 80 a 20, porque aunque esa gente le sonría, a la hora de pararse frente a la máquina de votación y encontrarse con los ojitos del gigante Chávez, los escuálidos votan por el candidato opositor. Eso está demostrado científicamente. Dicen los vecinos de Flor Amarillo que pareciera que hay que ser escuálido para que se les tome en cuenta, ya que las calles de Flor Amarillo se parecen a las de Vietnam, huecos por doquier, calles en total oscuridad; sin embargo pese a sentir frustración por estar en el abandono, siguen siendo chavistas, dando el ejemplo de ¡leales siempre, traidores nunca¡. Confían en el gobernador Lacava en su capacidad de echarle pichón cuando se lo propone. REUNIÓN: El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, sostuvo una reunión en Capitolio con los diputados electos y miembros del equipo político estadal, como siempre mis fuentes estuvieron infiltradas en el sitio y me informaron de lo ocurrido en dicho encuentro. El gobernador Lacava le dio un sendo regaño al diputado Samuel Cohen por haber dejado «como la guayaba» de la lista de invitados al secretario de gobierno, Jesús Paris, quién se incorporó a la reunión algo retrasado gracias a la llamada del mismo Rafael Lacava, situación que evidenció que Samuel Cohen a Jesús Paris lo mastica pero no lo traga. Tal parece que son varios los funcionarios del gobierno de Lacava que detestan a Paris, pero al gobernador esto le resbala porque lo que ha comentado en privado es que Jesús Paris es un funcionario muy eficiente que le ha dado resultados, tanto en la presidencia del Aeropuerto de Valencia, como al frente de la secretaría general de gobierno. Ahí les dejo eso. Durante la reunión Lacava se mostró muy seguro y confiado que será el candidato a la reelección a la Gobernación del estado Carabobo, ya que según, el mismo Presidente Nicolás Maduro le aseguró que él será el candidato. Sin embargo se observa al gobernador buscando unificar aliados políticos que le permitan que el chavismo, la militancia, lo lleven a la reelección, será por esto que durante la reunión le lanzó flores a los legendarios del Psuv en Carabobo, al viejo Hector Agüero, Saúl Ortega y a la negra Flor García, a quien por cierto le dijo que ella llevaba tiempo pidiéndole una reunión privada, pero la misma Flor García lo negó en público, dejándolo en entredicho. Ciertamente que sería positivo para el gobernador Lacava tomar en cuenta políticamente a quienes han sido y son factores del proceso revolucionario originario chavista, que dista del «draculismo», porque chavismo es Unidad y Lealtad y a la hora de las chiquitas todos los exponentes, los de ayer y los de ahora, cuentan. La intención de la reunión de Lacava fue para proponer que los diputados y el equipo político se sumen a los proyectos de su gestión, como asesores, contralores de las obras. Dijo que es de los que piensa que no hay partidismo sin gestión. Fuentes vinculadas a la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) indican que para el mes de marzo a más tardar se conocerán los nombres de las y los candidatos a la elección de gobernadoras y gobernadores, toda vez que se está evaluando estado por estado, debilidades; fortalezas, que en el caso de Carabobo a nivel del partido hay más debilidades que fortalezas y se debe trabajar en función de aceitar la maquinaria, siendo que está demostrado que más allá de liderazgos personales y/o individuales, a la final se impone el partido, la militancia, la movilización. SUPLICA: Habitantes del municipio Naguanagua suplican al gobernador Rafael Lacava que así como anda activado con los alcaldes de Valencia y Puerto Cabello, (buscando su reelección) le meta al pecho a dos temas puntuales en el municipio de las aguas termales, uno ejerza presión como autoridad regional o articule con la hidrológica del centro (Hidrocentro) para se restituya el suministro de agua por tubería que lleva más de cinco meses que mantiene padeciendo a los habitantes de 32 comunidades, entre ellas, Vivienda Rural de Bárbula, Malagon, Fundación Carabobo, Arturo Michelena, Valmore Rodríguez, La Querencia, entre otras. Los vecinos no «aguantan la pela» de pagar 10, 15 y hasta 20 dólares por camión cisterna, tampoco para construir pozos, lo peor es que no hay nadie que dé la cara que dé respuesta de lo que funcionaba regularmente, el suministro de agua. La segunda problemática se presenta con los conductores y transeúntes que tienen que desplazarse al Hospital Carabobo, al pasar el Arco de Bárbula, tanto de día como de noche, deben hacerlo con un crucifijo en la mano, rezando un Padre Nuestro, invocando a los santos; para salir vivos, el monte y la maleza ha crecido de acera a acera dificultado el paso, de noche es una boca de lobo, oscuridad total, roban a diestra y siniestra, no se ve ni una patrulla, vecinos piden se ilumine ese tramo y cuadrillas de la alcaldía o la gobernación si es necesario procedan a limpiar la vía, ya que el acceso al Hospital Carabobo es muy transitado y obviamente también es parte de Naguanagua. SAN DIEGO: Existe una sentencia definitiva del TSJ del Tribunal Primero del municipio Nirgua estado Yaracuy, de fecha marzo del 2018 por el Juez Titular Iván Palencia Arias, que beneficia al dueño originario de la Hacienda Montemayor ubicada en el municipio San Diego del estado Carabobo, propietario Nolberto Manuel Salas Cedeño, quién en el año 1989 compró dichas tierras que comprenden unas mil 116 hectáreas, las cuales posteriormente en los años 90 le fueron arrebatadas presuntamente mediante una «trampa» jurídica, registrando por el municipio Naguanagua un documento falso, por un grupo de empresarios de la construcción muy sólidos y poderosos económicamente para esa década, en esa «jugada» para despojar al viejo Nolberto Salas de sus tierras estuvo involucrado según la fuente, el ex alcalde Enzo Scarano, para beneficiar la construcción de inmuebles de sus amigos constructores. El cuento es que el caso legalmente está avanzando y salpica al alcalde de San Diego León Jurado quién a sabiendas que dichas tierras se encuentran en litigio al parecer ha otorgado terrenos en comodato como al dueño de un reciente concesionario de vehículos ubicado cerca de Farmatodo. Este caso pica y se extiende. Dicen que la justicia tarda, pero llega. DISCOTECA: El pasado fin de semana se realizó la apertura de una discoteca de ambiente lo que será el sitio más frecuentado por la comunidad de la sexo diversidad, propiedad de dos ex funcionarios de la Gobernación de Carabobo, quiénes el año pasado fueron removidos de sus cargos tras un escandaloso vídeo sexual. La discoteca está ubicada en el Antiguo Éxito ahora Bicentenario, en la avenida Bolívar norte de Valencia, diagonal a la Bomba La Ceiba. La inauguración estuvo a casa llena, hasta un autobús transdracula vino repleto de Puerto Cabello de invitados, se dieron cita algunos personajes de la política y la sociedad carabobeña, durante la noche se presentaron gogo dancer, hombres semidesnudos, una de las atracciones es el acceso al «cuarto oscuro», en el cual pasa de todo bajo los vapores etílicos, se dispuso de barra libre de tequila, cuenta la fuente que la «rumba» terminó con el cantar de los gallos y la puesta de sol. Felicitaciones a sus dueños por este nuevo proyecto.

